Noticias similares

¿Cómo participo?
Es muy sencillo, envíanos antes del 9 de febrero de 2024 en un mensaje privado en X (ex-Twitter) @Envol_IDFM :
- Tu nombre de pila
- El nombre de pila del destinatario
- El mensaje a emitir (máximo 200 caracteres)*
- La línea de autobús en cuestión
Los primeros 3 mensajes recibidos de cada línea se emitirán y recibirás una confirmación por mensaje privado de la publicación efectiva.
*Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier mensaje que se considere inadecuado.
El 14 de febrero puede que te encuentres con una declaración destinada a ti, o una rosa para admirar, ¡así que súbete al autobús!