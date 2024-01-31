Noticias similares

¿Cómo participo?

Es muy sencillo, envíanos antes del 9 de febrero de 2024 en un mensaje privado en X (ex-Twitter) @Senart_IDFM :

Tu nombre de pila

El nombre de pila del destinatario

El mensaje a emitir (máximo 200 caracteres)*

La línea de autobús en cuestión

Los primeros 3 mensajes recibidos de cada línea se emitirán y recibirás una confirmación por mensaje privado de la publicación efectiva.

*Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier mensaje que se considere inadecuado.

Para encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @Senart_IDFM