Declara tu amor en el autobús para San Valentín

Publicado el

Lectura 1 min

Con motivo del Día de San Valentín de 2024, tu red de autobuses Île-de-France Mobilités en el territorio del Valle de Montmorency te ofrece la oportunidad de emitir tus declaraciones en las pantallas de los vehículos durante el día 14 de febrero.

Una mujer apoya la cabeza en el hombro de su amiga en un autobús

¿Cómo participo?

Es muy sencillo, envíanos antes del 9 de febrero de 2024 en un mensaje privado en X (ex-Twitter) @Mtmorency_IDFM :

  • Tu nombre de pila
  • El nombre de pila del destinatario
  • El mensaje a emitir (máximo 200 caracteres)*
  • La línea de autobús en cuestión

Los primeros 3 mensajes recibidos de cada línea se emitirán y recibirás una confirmación por mensaje privado de la publicación efectiva.

*Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier mensaje que se considere inadecuado.

Para encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM

Noticias similares