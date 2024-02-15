Noticias similares

¡Con Smart Trip, la lectura llega al autobús!

Descubre Smart Trip y viaja por miles de obras.

¿Sentado a bordo, buscando una forma de pasar el tiempo? Escaneando el código QR disponible a bordo, descubre Smart Trip, el catálogo literario gratuito adaptado a tus viajes en autobús.

Con contenido adaptado a todas las edades y todos los públicos, descubre según tu tiempo de viaje:

  • Más de 10.000 entradas enriquecidas cada mes, incluyendo relatos cortos, poemas, cómics cortos y obras infantiles para niños de 6 a 14 años,
  • 80 audiolibros leídos por actores,
  • Una búsqueda adaptada a tu tiempo de viaje (de 1 a 20 minutos) para que nunca te pierdas el final de la historia antes de llegar a tu destino.
