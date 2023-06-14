Noticias similares

A partir del 1 de agosto, descubre tus opciones de viaje con tus 2 nuevos autobuses nocturnos:

Desde Fontainebleau-Avon, a partir de las 22:00 por las líneas 1, 4 y 8

Desde Soirée de Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons, hasta la llegada de los trenes de las 21:00 y 21:30 en relevo de las líneas 205 y 207

¿Cómo funciona el autobús de la tarde?

En la estación, el autobús espera a que llegue el tren antes de salir.

Al subir, el pasajero le dice al conductor el nombre de la parada a la que quiere ir.

El itinerario se definirá entonces según las paradas solicitadas por los pasajeros a bordo.

Todos los billetes de transporte válidos en Île-de-France son aceptados en el autobús.

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr y en la cuenta de Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval hasta el 31 de julio de 2023)