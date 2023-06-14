Descubre tu nueva oferta de autobuses en la zona de Fontainebleau - Moret

Publicado el

Lectura 1 min

Descubre tu nueva oferta de autobuses en la zona de Fontainebleau - Moret

A partir del 1 de agosto, sus líneas de autobús cambian para ofrecerle:

  • Conexiones más grandes, directas y rápidas
  • Rutas más sencillas
  • Mejor servicio a la estación Fontainebleau-Avon y al hospital
  • Una oferta de T&D más atractiva
  • Una nueva oferta nocturna con la creación de dos nuevas líneas, Fontainebleau-Avon y Moret-Veneux-les-Sablons
  • Un nuevo servicio nocturno con la creación de la línea N137 hacia París

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr y en la cuenta de Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval hasta el 31 de julio de 2023)

Novedades en Fontainebleau - Moret

 -  1.3 MB

Noticias similares