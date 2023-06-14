Noticias similares

A partir del 1 de agosto, sus líneas de autobús cambian para ofrecerle:

Conexiones más grandes, directas y rápidas

Rutas más sencillas

Mejor servicio a la estación Fontainebleau-Avon y al hospital

Una oferta de T&D más atractiva

Una nueva oferta nocturna con la creación de dos nuevas líneas, Fontainebleau-Avon y Moret-Veneux-les-Sablons

Un nuevo servicio nocturno con la creación de la línea N137 hacia París

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr y en la cuenta de Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval hasta el 31 de julio de 2023)