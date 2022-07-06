Noticias similares

Cartel de campaña N138
La línea N138: ¿qué es?
La nueva línea N138 conectará la estación de Coulommiers con París dando servicio a los municipios de Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris y Torcy a un ritmo de 4 viajes de ida y vuelta por noche entre medianoche y las 4:00 de la madrugada. Un auténtico relevo para la oferta diurna (tren, Express 17), la línea N138 te permitirá viajar de noche, los 7 días de la semana, durante todo el año.
Partiendo de Coulommiers, embarque hacia París a medianoche, 01:00, 02:00 o 02:45.
Desde París, 4 salidas a Coulommiers, a las 00:50, 01:50, 02:50 y 03:50.
Ideal para trabajadores nocturnos que trabajan en París o Marne-la Vallée, pero también para noctámbulos que aman las noches parisinas, la línea N138 inevitablemente satisfará tus necesidades.
Representación cartográfica del trazado de la línea N 138
Relais L17
Con un regreso final a Coulommiers desde Marne-la-Vallée Chessy a las 00:20, muchos viajeros querían ver circular la línea Express 17 más tarde esa noche. Por tanto, la línea N138 cubrirá esta necesidad asumiendo la sustitución de la línea Express 17 con 4 salidas desde la estación Marne-la-Vallée Chessy Sud a las 01:47, 02:47, 03:47 y 04:47 hasta la estación de Coulommiers.
Con esta nueva oferta, los sectores de Marne-la-Vallée y Coulommiers estarán ahora conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Un servicio adaptado y seguro
Para viajar de noche con tranquilidad, se instalará un servicio de despertar en esta línea. En el camino, solo tendrás que indicar tu punto de descenso al conductor. Si te duermes, te despertará cuando llegues a tu destino.
Para un regreso a casa más seguro, se establecerá un sistema de descenso bajo demanda en la línea N 138. Por tanto, se permitirá bajar en cualquier punto de parada situado en la ruta de la línea, aunque no esté especificado en el horario.
Por último, para su seguridad a bordo, todos los vehículos que circulen por esta línea estarán equipados con un sistema de protección por vídeo en contacto directo con nuestro control y la Policía.