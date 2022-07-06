Noticias similares

La línea N138: ¿qué es?

La nueva línea N138 conectará la estación de Coulommiers con París dando servicio a los municipios de Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris y Torcy a un ritmo de 4 viajes de ida y vuelta por noche entre medianoche y las 4:00 de la madrugada. Un auténtico relevo para la oferta diurna (tren, Express 17), la línea N138 te permitirá viajar de noche, los 7 días de la semana, durante todo el año.

Partiendo de Coulommiers, embarque hacia París a medianoche, 01:00, 02:00 o 02:45.

Desde París, 4 salidas a Coulommiers, a las 00:50, 01:50, 02:50 y 03:50.

Ideal para trabajadores nocturnos que trabajan en París o Marne-la Vallée, pero también para noctámbulos que aman las noches parisinas, la línea N138 inevitablemente satisfará tus necesidades.