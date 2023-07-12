Noticias similares

¡Autobuses, incluso tarde por la noche!

Dos servicios nocturnos con salidas garantizadas en las estaciones de Provins y Nangis

Dos servicios de autobús vespertinos garantizan salidas en conexión con los últimos trenes, desde las estaciones de Provins y Nangis.

El autobús vespertino sustituye a las líneas nocturnas habituales durante la semana.

El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en las estaciones de Provins o Nangis y indicar su parada al conductor, que adapta su ruta según los clientes en el vehículo.

Las salidas están garantizadas:

Trenes de conexión que llegan de París a Provins en:

Llegada del tren a la estación de Provins desde París a las 21:10: salida del autobús a las 21:15

Llegada del tren a la estación de Provins desde París a las 22:10: salida del autobús a las 22:15

Trenes de conexión que llegan de París a Nangis en:

Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 19:34: salida del autobús a las 19:45

Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 20:34; salida del autobús a las 20:45

Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 21:34; salida del autobús a las 21:45

Los servicios no operan los fines de semana ni los días festivos.