Noticias similares

El autobús de la tarde espera tu tren en las estaciones de Provins y Nangis y te deja en la parada más cercana a tu casa.
¡Autobuses, incluso tarde por la noche!
Dos servicios nocturnos con salidas garantizadas en las estaciones de Provins y Nangis
Dos servicios de autobús vespertinos garantizan salidas en conexión con los últimos trenes, desde las estaciones de Provins y Nangis.
El autobús vespertino sustituye a las líneas nocturnas habituales durante la semana.
El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en las estaciones de Provins o Nangis y indicar su parada al conductor, que adapta su ruta según los clientes en el vehículo.
Las salidas están garantizadas:
Trenes de conexión que llegan de París a Provins en:
- Llegada del tren a la estación de Provins desde París a las 21:10: salida del autobús a las 21:15
- Llegada del tren a la estación de Provins desde París a las 22:10: salida del autobús a las 22:15
Trenes de conexión que llegan de París a Nangis en:
- Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 19:34: salida del autobús a las 19:45
- Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 20:34; salida del autobús a las 20:45
- Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 21:34; salida del autobús a las 21:45
Los servicios no operan los fines de semana ni los días festivos.
CÓMO USAR
- En las estaciones de Nangis o Provins, me subo a los autobuses
- Valido mi entrada
- Le indico al conductor mi parada en señal
- El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros
Este servicio opera sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.