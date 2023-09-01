Noticias similares

El Transporte Demand-Responsive de Montereau está ahora dividido en 5 zonas:

Zona 1 para las comunas de La Grande-Paroisse, Echouboulains, Forges y Montereau-Fault-Yonne

Zona 2 para los municipios de Laval-en-Brie, Salins, Saint-Germain-Laval y Courcelles-en-Bassée

Zona 3 para los municipios de Cannes-Ecluse, Varennes-sur-Seine, Esmans, La Brosse-Montceaux y Montmachoux

Zona 4 para los municipios de Noisy-Rudignon, Thoury-Ferottes, Voulx, Diant, Chevry-en-Sereine y Blennes

Y una nueva Zona 5 específica para los municipios de Marolles-sur-Seine, Barbey y Misy-sur-Yonne

Las reservas aún pueden hacerse por teléfono en el 01 64 70 41 80 delunes a jueves de 8 a.m. a 12 p.m. y de 14:00 a 18:00, viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.

También es posible reservar los 7 días de la semana y las 24 horas del día en línea en la web de tad.iledefrance-mobilites.fr o en la solicitud TàD IDF Mobilités.

Todos los billetes válidos en Île-de-France son aceptados a bordo y deben ser validados.