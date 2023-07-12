Desde el 28 de agosto, algo nuevo en vuestras líneas en el sector Mitry-Villeparisis

A partir del 28 de agosto, sus líneas de autobús cambiarán para facilitar el viaje por el territorio de Roissy Est

Una nueva numeración para la línea 3

A partir del 1 de agosto de 2023, tu línea cambiará de número:

3A > 3

Modificación de frecuencias durante las horas punta y fuera de hora punta de lunes a viernes durante el periodo anual:

  • De 12 a 15 minutos por la mañana
  • 30 minutos por la tarde
  • 20 minutos por la tarde

El servicio a las paradas de Vinci y Berthelot queda cancelado.

Consulta los horarios de tu línea 3 válida desde el 11 de septiembre de 2023

La línea 9 mejora su oferta en horas punta e integra el servicio hacia Annet-sur-Marne

Desde el 28 de agosto de 2023, la línea 9 ofrece más autobuses por la tarde con la creación de nuevos trayectos entre las 20:00 y las 20:30.

Se servirá una nueva parada: la parada "Tourelles-Saint-Martin" en Annet-sur-Marne para garantizar la conexión con el colegio Tilleuls de Claye y las escuelas de Mitry-Mory.

  • 2 salidas desde Meaux por la mañana
  • 2 salidas desde la estación de Mitry-Claye el miércoles al mediodía
  • 2 salidas de Mitry-Claye por la tarde

Consulta los horarios de tu línea 9 válidos desde el 28 de agosto de 2023

Rediseño de la línea 12 para servir mejor a las escuelas

Desde el 28 de agosto de 2023, la línea 12 ofrece un mejor servicio a los institutos Honoré de Balzac y Champ de Claye

Consulta los horarios de tu línea 12 válidos desde el 4 de septiembre de 2023

Garantizar el acceso a trenes y escuelas, incluso en horas valle con la línea 17

Desde el 28 de agosto de 2023, habrá un autobús cada 30 minutos en horas punta, de lunes a viernes, para facilitar la conexión con la línea K. Durante las horas poco punta, el TàD toma el control.

Consulta los horarios de tu línea 17 válida desde el 4 de septiembre de 2023

Mejora del enlace entre las estaciones de Mitry-Claye y Dammartin-Juilly-Saint-Mard con la línea 22

A partir del 28 de agosto de 2023, la línea 22 facilitará las conexiones con la línea K y conectará la estación Mitry-Claye con la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard a través de los municipios de Juilly, Thieux y Nantouillet cada 30 minutos.

Consulta los horarios de tu línea 22 válidas desde el 11 de septiembre de 2023

Ampliación de la zona 3 del Goële TàD

Desde el 28 de agosto de 2023, la zona 3 del Goële TàD se extiende a los municipios de Charny, Gressy, Messy, Nantouillet y Saint-Mesmes.

  • De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00.
  • el sábado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

El TàD no se celebra los domingos ni festivos.

Más información y reservas en: tad.iledefrance-mobilites.fr/

Descubre más sobre Goële TàD

Sirve a la estación Villeparisis-Mitry le Neuf y al paseo comercial con la línea 21

Tu línea 21 dará servicio al paseo comercial de Claye-Souilly los 7 días de la semana desde Villeparisis.

  • Sábado: cada 30 minutos de 6:34 a 23:34
  • Domingo: de 8:24 a 21:04

Consulta el horario de tu línea 21 válida desde el 28 de agosto de 2023

Reforzar el acceso a Roissypole y Aéroville más temprano por la mañana y más tarde por la noche con la 23

Desde el 28 de agosto de 203, la línea 23 aumentó su amplitud para facilitar el acceso a Aéroville y Roissypole los sábados.

  • Se añaden 4 salidas desde Aéroville entre las 21:40 y las 23:10
  • Se añaden 5 salidas desde Villeparisis entre las 20:30 y las 22:30

Consulta los horarios de tu línea 23 válida desde el 28 de agosto de 2023

