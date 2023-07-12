Una nueva numeración para la línea 3

A partir del 1 de agosto de 2023, tu línea cambiará de número:

3A > 3

Modificación de frecuencias durante las horas punta y fuera de hora punta de lunes a viernes durante el periodo anual:

De 12 a 15 minutos por la mañana

30 minutos por la tarde

20 minutos por la tarde

El servicio a las paradas de Vinci y Berthelot queda cancelado.