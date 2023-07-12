Una nueva numeración para la línea 3
A partir del 1 de agosto de 2023, tu línea cambiará de número:
3A > 3
Modificación de frecuencias durante las horas punta y fuera de hora punta de lunes a viernes durante el periodo anual:
- De 12 a 15 minutos por la mañana
- 30 minutos por la tarde
- 20 minutos por la tarde
El servicio a las paradas de Vinci y Berthelot queda cancelado.
La línea 9 mejora su oferta en horas punta e integra el servicio hacia Annet-sur-Marne
Desde el 28 de agosto de 2023, la línea 9 ofrece más autobuses por la tarde con la creación de nuevos trayectos entre las 20:00 y las 20:30.
Se servirá una nueva parada: la parada "Tourelles-Saint-Martin" en Annet-sur-Marne para garantizar la conexión con el colegio Tilleuls de Claye y las escuelas de Mitry-Mory.
- 2 salidas desde Meaux por la mañana
- 2 salidas desde la estación de Mitry-Claye el miércoles al mediodía
- 2 salidas de Mitry-Claye por la tarde
Rediseño de la línea 12 para servir mejor a las escuelas
Desde el 28 de agosto de 2023, la línea 12 ofrece un mejor servicio a los institutos Honoré de Balzac y Champ de Claye
Garantizar el acceso a trenes y escuelas, incluso en horas valle con la línea 17
Desde el 28 de agosto de 2023, habrá un autobús cada 30 minutos en horas punta, de lunes a viernes, para facilitar la conexión con la línea K. Durante las horas poco punta, el TàD toma el control.
Mejora del enlace entre las estaciones de Mitry-Claye y Dammartin-Juilly-Saint-Mard con la línea 22
A partir del 28 de agosto de 2023, la línea 22 facilitará las conexiones con la línea K y conectará la estación Mitry-Claye con la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard a través de los municipios de Juilly, Thieux y Nantouillet cada 30 minutos.
Ampliación de la zona 3 del Goële TàD
Desde el 28 de agosto de 2023, la zona 3 del Goële TàD se extiende a los municipios de Charny, Gressy, Messy, Nantouillet y Saint-Mesmes.
- De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00.
- el sábado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
El TàD no se celebra los domingos ni festivos.
Más información y reservas en: tad.iledefrance-mobilites.fr/
Sirve a la estación Villeparisis-Mitry le Neuf y al paseo comercial con la línea 21
Tu línea 21 dará servicio al paseo comercial de Claye-Souilly los 7 días de la semana desde Villeparisis.
- Sábado: cada 30 minutos de 6:34 a 23:34
- Domingo: de 8:24 a 21:04
Reforzar el acceso a Roissypole y Aéroville más temprano por la mañana y más tarde por la noche con la 23
Desde el 28 de agosto de 203, la línea 23 aumentó su amplitud para facilitar el acceso a Aéroville y Roissypole los sábados.
- Se añaden 4 salidas desde Aéroville entre las 21:40 y las 23:10
- Se añaden 5 salidas desde Villeparisis entre las 20:30 y las 22:30