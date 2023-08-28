Noticias similares

A partir del 4 de septiembre, algunas de tus líneas serán ajustadas para adaptarse mejor a tus necesidades de movilidad.
Línea Exprés 46
¡Únete a Melun de lunes a domingo con 9 salidas adicionales!
Línea A
La ruta de la línea A se simplifica sirviendo sistemáticamente a los mismos distritos en ambas direcciones, en particular las paradas en el centro de la ciudad / ciudad baja de Montereau.
Por otro lado, la línea A ya no da servicio a la ZI des Clomarts, que ahora está servida por el TàD Montereau.
Por la noche, la última salida desde la estación de Montereau está programada para las 22:00. El nuevo Autobús Vespertino ocupa el cargo hasta medianoche.
Línea B
Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a la de los horarios habituales de lunes a sábado.
Línea C
Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a la de los horarios habituales de lunes a sábado.
Línea E
Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a las horas habituales de lunes a viernes.
Línea F
Se añade una nueva salida por la tarde desde "Forges – Bourg" a las 17:07 hacia la estación de Montereau, de lunes a viernes durante el curso escolar.
Línea G
Las paradas "Rue de la Garenne", "Salle des Fêtes" y "Bas Clos" te llevan ahora a la estación La Grande-Paroisse de lunes a viernes:
• En relación con los trenes matutinos a Melun / París de 7:06 y 8:34*
• En relación con los trenes vespertinos desde Melun / París a las 18:18, 18:50 y 19:50 h.
* La conexión con el tren de las 8:34 a.m. solo circula durante los periodos escolares
Línea I
El servicio del sábado es ahora con reserva gracias al TàD Montereau. Con reserva, vete y vuelve cuando quieras.
Línea L
Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a las horas habituales de lunes a viernes.
Línea EMPLET
La línea EMPLET ahora tiene una ruta idéntica para los viajes de ida y vuelta, ahorrando tiempo a Bréau todos los días del año. Como resultado, las paradas de "Châtelet" se trasladan a la "Rue de Varennes" a 250 metros, de "Château" a "La Faiencerie" a 120 metros, y "Léo Lagrange" a 450 metros.
Por la tarde, ahora puedes disfrutar de los restaurantes y el cine sin restricciones.
Línea 15
Esta línea, que opera solo durante el periodo escolar de lunes a viernes, ofrece ahora su última salida desde la estación Montereau a las 18:30 con reserva.
Línea 19
Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a la horaria habitual todos los días del año.