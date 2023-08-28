Noticias similares

A partir del 4 de septiembre, algunas de tus líneas serán ajustadas para adaptarse mejor a tus necesidades de movilidad.

Línea Exprés 46

¡Únete a Melun de lunes a domingo con 9 salidas adicionales!

Línea A

La ruta de la línea A se simplifica sirviendo sistemáticamente a los mismos distritos en ambas direcciones, en particular las paradas en el centro de la ciudad / ciudad baja de Montereau.

Por otro lado, la línea A ya no da servicio a la ZI des Clomarts, que ahora está servida por el TàD Montereau.

Por la noche, la última salida desde la estación de Montereau está programada para las 22:00. El nuevo Autobús Vespertino ocupa el cargo hasta medianoche.

Línea B

Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a la de los horarios habituales de lunes a sábado.

Línea C

Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a la de los horarios habituales de lunes a sábado.

Línea E

Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a las horas habituales de lunes a viernes.

Línea F

Se añade una nueva salida por la tarde desde "Forges – Bourg" a las 17:07 hacia la estación de Montereau, de lunes a viernes durante el curso escolar.

Línea G

Las paradas "Rue de la Garenne", "Salle des Fêtes" y "Bas Clos" te llevan ahora a la estación La Grande-Paroisse de lunes a viernes:

• En relación con los trenes matutinos a Melun / París de 7:06 y 8:34*

• En relación con los trenes vespertinos desde Melun / París a las 18:18, 18:50 y 19:50 h.

* La conexión con el tren de las 8:34 a.m. solo circula durante los periodos escolares

Línea I

El servicio del sábado es ahora con reserva gracias al TàD Montereau. Con reserva, vete y vuelve cuando quieras.

Línea L

Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a las horas habituales de lunes a viernes.

Línea EMPLET

La línea EMPLET ahora tiene una ruta idéntica para los viajes de ida y vuelta, ahorrando tiempo a Bréau todos los días del año. Como resultado, las paradas de "Châtelet" se trasladan a la "Rue de Varennes" a 250 metros, de "Château" a "La Faiencerie" a 120 metros, y "Léo Lagrange" a 450 metros.

Por la tarde, ahora puedes disfrutar de los restaurantes y el cine sin restricciones.

Línea 15

Esta línea, que opera solo durante el periodo escolar de lunes a viernes, ofrece ahora su última salida desde la estación Montereau a las 18:30 con reserva.

Línea 19

Sin cambios. La oferta se mantiene idéntica a la horaria habitual todos los días del año.