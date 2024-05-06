Noticias similares

El lunes 20 de mayo comenzará el primer Reto de Validación para los clientes que viajen con entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 que se ganarán.

Del 20 de mayo al 9 de junio de 2024, intenta alcanzar el objetivo de 1.370.000 validaciones en las líneas de autobús de tu territorio de Terres d'Envol (Lista de líneas de Terres d'Envol).

Para tu ticket, durante 3 semanas en marzo se registraron 1.365.000 validaciones.