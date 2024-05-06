Noticias similares

Intenta conseguir entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024: nos vemos el 20 de mayo para aceptar el reto
El lunes 20 de mayo comenzará el primer Reto de Validación para los clientes que viajen con entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 que se ganarán.
Del 20 de mayo al 9 de junio de 2024, intenta alcanzar el objetivo de 1.370.000 validaciones en las líneas de autobús de tu territorio de Terres d'Envol (Lista de líneas de Terres d'Envol).
Para tu ticket, durante 3 semanas en marzo se registraron 1.365.000 validaciones.
¿Cómo participar?
- Del 20 de mayo al 9 de junio: Intentad alcanzar colectivamente el objetivo de 1.370.000 validaciones en las líneas que circulan por vuestro territorio;
- Del 10 al 16 de junio: Si se alcanza el contador colectivo de validación, se abren inscripciones individuales para intentar conseguir plazas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024;
- Del 17 al 20 de junio: ¡Es hora del sorteo y del anuncio de los ganadores!
¿Quién puede participar?
- Todos los pasajeros mayores de 4 años, que vivan o trabajen en el territorio donde se celebra el desafío y que tengan un billete válido durante el periodo podrán participar e intentar ser seleccionados entre los 10 afortunados ganadores de su territorio.