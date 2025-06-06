Noticias similares

Pronto dos nuevas zonas de aparcamiento para bicicletas en los municipios de Morsang-sur-Orge y Viry-Châtillon.

Publicado el

Próximamente se encontrarán dos nuevas plazas de aparcamiento para bicicletas en tu territorio de Cœur d'Essonne el 16 de junio de 2025.

Aparcamiento para bicicletas en la zona de Cœur d'Esssonne

Pronto se encontrarán dos plazas de aparcamiento para bicicletas en tu territorio de Cœur d'Essonne, en los municipios de Morsang-sur-Orge y Viry-Châtillon, con espacios cerrados y seguros accesibles por suscripción.

Aviso para ciclistas de todos los días, los ciclistas de domingo o aquellos en quienes pueda nacer una nueva pasión, a partir del 16 de junio de 2025, busquen espacios para aparcar su bicicleta y fomenten un viaje más ecológico a su autobús o estación gracias a:

  • Taquillas seguras accesibles las 24 horas;
  • 40 plazas disponibles en cada zona de aparcamiento para bicicletas.

¿Cómo funciona?

Suscríbete a una suscripción diaria, mensual o anual y accede al aparcamiento para bicicletas con tu Navigo o Navigo Easy.

Sin demora, se ofrecerá viaje gratuito a los pasajeros con una suscripción anual válida.

Para suscribirte, haz clic en el enlace de abajo:

