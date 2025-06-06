Noticias similares

Pronto se encontrarán dos plazas de aparcamiento para bicicletas en tu territorio de Cœur d'Essonne, en los municipios de Morsang-sur-Orge y Viry-Châtillon, con espacios cerrados y seguros accesibles por suscripción.
Aviso para ciclistas de todos los días, los ciclistas de domingo o aquellos en quienes pueda nacer una nueva pasión, a partir del 16 de junio de 2025, busquen espacios para aparcar su bicicleta y fomenten un viaje más ecológico a su autobús o estación gracias a:
- Taquillas seguras accesibles las 24 horas;
- 40 plazas disponibles en cada zona de aparcamiento para bicicletas.
¿Cómo funciona?
Suscríbete a una suscripción diaria, mensual o anual y accede al aparcamiento para bicicletas con tu Navigo o Navigo Easy.
Sin demora, se ofrecerá viaje gratuito a los pasajeros con una suscripción anual válida.