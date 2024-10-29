¡Conviértete en testigo de línea en el territorio de Vallée du Loing - Nemours!

Publicado el

Lectura 1 min

Conviértete en testigo de línea y contribuye a la calidad del servicio de la red de autobuses

¿Utilizas las líneas de autobús Vallée du Loing - Nemours y quieres contribuir a mejorar la calidad del servicio?

Viajas regularmente por el territorio de Vallée du Loing - Nemours. Por tanto, sois embajadores de un mejor transporte público a diario.

Este sistema fue creado por la Asociación FNAUT (Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte) en colaboración con Île-de-France Mobilités y los Transporters.

¿Cómo funciona?

  1. Accede a la página web de la asociación FNAUT (a través del enlace de abajo):
  2. Ve a la sección: "Cookies de línea". Luego, selecciona "Hacer un testimonio".
  3. Solo tienes que rellenar el formulario haciendo clic en el territorio "Vallée du Loing - Nemours", eligiendo tu línea, la fecha, la hora, la parada y el criterio.
  4. Por último, haz clic en "enviar"!
Visita la página web

Tu opinión es invaluable para nosotros y nos ayuda a mejorar la calidad de tus viajes.

Para poder ver este vídeo, debe

Noticias similares