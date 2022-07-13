A petición de la Comunidad Paris-Saclay, la línea 91.06 está siendo modernizada como parte de un experimento con una duración estimada de un año. La asistencia, el tiempo de desplazamiento y la satisfacción del cliente serán los criterios de evaluación de este experimento.

El objetivo de este experimento es aliviar la carga en la línea 9 entre la parada de Guichet y la Université Paris-Saclay, y probar un enlace directo entre la estación de Guichet y los distritos de Corbeville / École Polytechnique.

La evolución es la siguiente: durante la hora punta, por la mañana y la tarde, el servicio Massy <> Joliot-Curie pasa a llamarse Massy <> Gare du Guichet.

La rama Massy <> Christ de Saclay no va a cambiar.