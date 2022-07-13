Un nuevo enlace para llegar a la estación de Guichet
A petición de la Comunidad Paris-Saclay, la línea 91.06 está siendo modernizada como parte de un experimento con una duración estimada de un año. La asistencia, el tiempo de desplazamiento y la satisfacción del cliente serán los criterios de evaluación de este experimento.
El objetivo de este experimento es aliviar la carga en la línea 9 entre la parada de Guichet y la Université Paris-Saclay, y probar un enlace directo entre la estación de Guichet y los distritos de Corbeville / École Polytechnique.
La evolución es la siguiente: durante la hora punta, por la mañana y la tarde, el servicio Massy <> Joliot-Curie pasa a llamarse Massy <> Gare du Guichet.
La rama Massy <> Christ de Saclay no va a cambiar.
Diagrama de la línea 91.06
Este cambio va acompañado de una nueva organización de la "Université Paris-Saclay", paradas en las líneas 91.06 y 9. Consulte el mapa a continuación.
- En dirección a Christ de Saclay / HEC / Jouy: mantenimiento de la parada existente. Las paradas "Moulon" y "Joliot Curie" solo se sirven en la rama Massy <> Christ de Saclay.
- En dirección a Massy-Palaiseau : la parada se traslada al otro lado de la intersección, en el carril reservado para autobuses.
- En dirección a la Gare du Guichet : la parada se traslada a la rue Sophie Germain (compartida con las líneas 7 y 91.08).
- En la taquilla: los pasajeros son bajados en la rue Louise Weiss, salida en el andén central de la estación de autobuses.
- Durante las horas valle, la línea funciona como antes y da servicio a todas las paradas entre Massy y Christ de Saclay.
Mapa - Modificación de las paradas de la Universidad de Paris Saclay
Te deseamos un gran verano y no olvides consultar el calendario