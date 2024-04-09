Noticias similares

¿Cuál es la ventaja?

Situada directamente en la estación Cergy Préfecture, la Tienda de Transporte está idealmente situada para permitirte encontrar rápidamente tus pertenencias personales perdidas.

¿Cómo hacerlo?

Puedes llamar directamente a nuestros agentes en tienda al 01 34 42 75 15 con tu solicitud, o enviarla a través del formulario de contacto.

Después tendrás que ir al taller de transporte con tu documento de identidad (un tercero puede venir a recoger el objeto):

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:45 p.m.

a de a Sábado de 9:30 a 12:45 y de 14:00 a 18:00

También puedes seguir nuestras noticias en X: @CPConflu_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!