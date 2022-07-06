Noticias similares

Línea N138: Tu nueva línea nocturna

A partir del 1 de agosto, tu nueva línea N138 conectará Coulommiers con la Gare de Lyon de París, pasando por Marne-la-Vallée, con 4 viajes de ida y vuelta por noche entre las 00:00 y las 04:00. Esta línea funcionará los 7 días de la semana, durante todo el año, y será un verdadero relevo para las líneas del Tren P, RER A y Express 17 para tus viajes nocturnos.

Varios servicios acompañarán el lanzamiento de esta nueva línea:

Despierta estando quieto : Cuando te bajes, dile al conductor tu punto de descenso, que te despertará si te duermes.

Descenso bajo demanda : se permitirá el descenso en los puntos de parada de la ruta aunque no se mencionen en el horario

Encuentra + información consultando el artículo N. 138: Tu nueva línea nocturna entre Coulommiers - Marne-la-Vallée y París enla página Noticias de tu red Brie 2 Morin