Noticias similares

Cartel de comunicación para el sector de Coulommiers
Nuevas paradas en la línea Express 17
Desde el 1 de agosto, la línea Express 17 evoluciona para satisfacer mejor las necesidades de los pasajeros. A partir de ahora, gracias a la línea exprés 17, la conexión entre Crécy-la-Chapelle y Coulommiers se reforzará con un servicio sistemático a las paradas de La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle y Gare de Villiers-sur-Morin.
Se crearán casi 60 viajes de ida y vuelta al día entre estos dos municipios (casi 40 ida y vuelta los sábados y cerca de 20 los domingos), pero también, de hecho, muchas nuevas oportunidades de conexión para todos los pasajeros en la estación de Crécy-la-Chapelle (tren a Esbly, líneas a Meaux y todos los municipios alrededor de Crécy-la-Chapelle).
Representación cartográfica de la línea exprés 17
Línea N138: Tu nueva línea nocturna
A partir del 1 de agosto, tu nueva línea N138 conectará Coulommiers con la Gare de Lyon de París, pasando por Marne-la-Vallée, con 4 viajes de ida y vuelta por noche entre las 00:00 y las 04:00. Esta línea funcionará los 7 días de la semana, durante todo el año, y será un verdadero relevo para las líneas del Tren P, RER A y Express 17 para tus viajes nocturnos.
Varios servicios acompañarán el lanzamiento de esta nueva línea:
Despierta estando quieto : Cuando te bajes, dile al conductor tu punto de descenso, que te despertará si te duermes.
Descenso bajo demanda : se permitirá el descenso en los puntos de parada de la ruta aunque no se mencionen en el horario
Encuentra + información consultando el artículo N. 138: Tu nueva línea nocturna entre Coulommiers - Marne-la-Vallée y París enla página Noticias de tu red Brie 2 Morin
Representación cartográfica de la línea N138
TàD Coulommiers: Un servicio + flexible
No hay más restricciones relacionadas con el destino o los horarios; a partir del 1 de agosto, tu Coulommiers intra-muros TàD se vuelve + flexible y te permitirá desplazarte entre cada punto de parada identificado de lunes a viernes (de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:00 a 6:00) y el sábado (de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:00 a 5 p.m.).
El sistema de reservas permanece sin cambios: aplicación móvil de TàD Île-de-France Mobilités, página web, teléfono a 09.70.80.96.63 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.
A continuación encontrarás todos los detalles de los cambios en la oferta en el sector de Coulommiers.
¡Nos vemos pronto en tus líneas!