Noticias similares

La eliminación de las líneas 58 y 59 Express y cambios en la línea 59

Para mejorar la legibilidad de la oferta, se eliminará la línea 58 y la línea 59 Express se integrará parcialmente en la línea Express 17... Será posible que se aplazan las líneas Express 19, 59 o Express 17.

Posibles aplazamientos por paradas canceladas

Para las paradas de la línea 59 en Crécy-la-Chapelle que ya no serán atendidas (Camping y La Chapelle), será posible hacer transbordo a la línea exprés 17, que es mucho más frecuente que en la línea 59.

En lo que respecta a la línea 58, será posible hacer transbordo a la línea 59 por las muchas paradas que compartían estas dos líneas. Para las demás paradas, en particular en Couilly-Pont-aux-Dames, serán posibles aplazamientos en la línea exprés 19 en la estación Couilly - Saint-Germain - Quincy.

Una nueva parada en la línea 59

La línea 59 saldrá ahora de la estación Crécy-la-Chapelle y dará servicio a una nueva parada: Bailly-Romainvilliers - D406.