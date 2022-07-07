Noticias similares

La línea exprés 17 parará en Crécy-la-Chapelle
La línea Express 17 está evolucionando para satisfacer mejor las necesidades de los pasajeros. A partir de ahora, la línea exprés 17 servirá sistemáticamente las paradas La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle y Gare de Villiers-sur-Morin , mejorando así la conexión tanto con Marne-la-Vallée como con Coulommiers.
Habrá cerca de 60 viajes de ida y vuelta al día (casi 40 ida y vuelta los sábados y cerca de 20 los domingos) que permitirán a los habitantes del sector de Créçois ir tanto al centro de Marne-la-Vallée como a Coulommiers.
Representación cartográfica de la línea exprés 17
La eliminación de las líneas 58 y 59 Express y cambios en la línea 59
Para mejorar la legibilidad de la oferta, se eliminará la línea 58 y la línea 59 Express se integrará parcialmente en la línea Express 17... Será posible que se aplazan las líneas Express 19, 59 o Express 17.
Posibles aplazamientos por paradas canceladas
Para las paradas de la línea 59 en Crécy-la-Chapelle que ya no serán atendidas (Camping y La Chapelle), será posible hacer transbordo a la línea exprés 17, que es mucho más frecuente que en la línea 59.
En lo que respecta a la línea 58, será posible hacer transbordo a la línea 59 por las muchas paradas que compartían estas dos líneas. Para las demás paradas, en particular en Couilly-Pont-aux-Dames, serán posibles aplazamientos en la línea exprés 19 en la estación Couilly - Saint-Germain - Quincy.
Una nueva parada en la línea 59
La línea 59 saldrá ahora de la estación Crécy-la-Chapelle y dará servicio a una nueva parada: Bailly-Romainvilliers - D406.
Mapa del sector de Créçois
Línea N138: Tu nueva línea nocturna
A partir del 1 de agosto, su nueva línea N138 conectará Coulommiers con la Gare de Lyon de París, pasando por las estaciones de Crécy-la-Chapelle, Villiers - Montbarbin y Marne-la-Vallée a un ritmo de 4 viajes de ida y vuelta por noche entre las 00:00 y las 04:00. Esta línea funcionará los 7 días de la semana, durante todo el año, y será un verdadero relevo para las líneas del Tren P, RER A y Express 17 para tus viajes nocturnos.
Varios servicios acompañarán el lanzamiento de esta nueva línea:
Despierta estando quieto : Cuando te bajes, dile al conductor tu punto de descenso, que te despertará si te duermes.
Descenso bajo demanda : se permitirá el descenso en los puntos de parada de la ruta aunque no se mencionen en el horario
Encuentra más información consultando el artículo N. 138: Tu nueva línea nocturna entre Coulommiers - Marne-la-Vallée y París enla página Noticias de tu territorio Brie 2 Morin
Representación cartográfica de la línea N138
¡El transporte responsivo a la demanda llega a la región de Créçois!
El Transporte a Demanda de Créçois (TàD) se dividirá en 2 zonas: una zona norte que comprende los municipios de Bouleurs, Coulommes, Sancy, La Haute-Maison, Vaucourtois y las aldeas de Crécy-la-Chapelle, y una zona sur que reúne los municipios de Villiers-sur-Morin, Voulangis, Tigeaux y Dammartin-sur-Tigeaux.
El servicio funcionará 6 días a la semana; por la mañana, permitirá llegar al colegio Mon Plaisir o a la estación de tren de Crécy-la-Chapelle entre las 6:20 y las 10:20 de la mañana. Por la tarde, desde la estación de Crécy-la-Chapelle, se puede llegar a cualquiera de las paradas entre las 15:00 y las 20:00 (22:00 los viernes y sábados).
El servicio será accesible con reserva por la mañana, como un clásico TàD. Por el contrario, por la tarde no hace falta reservar, solo tienes que ir al conductor y decirle tu punto de entrega.
Y los escolares...
Se reservan excursiones escolares en las líneas 08A, 08B, 08C, 70 y 71 para el servicio del colegio Mon Plaisir, así como las conexiones con la línea 18 en la estación de Crécy-la-Chapelle para los institutos de secundaria de Meaux.
De manera similar, el servicio estará abierto a los habitantes de Dammartin-sur-Tigeaux, una buena forma para que los estudiantes de secundaria ingresen en el colegio Mon Plaisir.
A continuación encontrarás todos los detalles de los cambios en la oferta en el sector Créçois.
¡Nos vemos pronto en tus líneas!