Noticias similares

¡Nuevo en vuestras líneas en Tremblay-en-France y Villepinte!

Publicado el

Las líneas 39, 45, 619, 642, T'bus 1, T'bus 2 y T'bus 3 operarán a partir del 17 de julio de 2023.

Desde el 17 de julio de 2023, Île-de-France Mobilités reforza el servicio de autobuses en la zona de Terres d'Envol con:

  • Una conexión reforzada con los metros 5 y 7, T1 y T4, RER B y E para una mejor conexión con París
  • Viajes más directos y rápidos para tus viajes a zonas comerciales y de negocios

Líneas principales para llegar al RER y al metro

Se reforzó en las 3 principales líneas del territorio para un mejor servicio de modos pesados con autobuses cada 6 a 8 minutos de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.

  • Línea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
  • Línea 609 : estación Villepinte <> La Courneuve 8 de mayo de 1945
  • Línea 615 : estación Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Línea 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle

  • Un autobús cada 20 minutos, todo el día, de lunes a viernes
  • Un enlace más directo y rápido entre las estaciones RER B de Vert-Galant, Parc des Expositions y el aeropuerto CDG1 Roissypôle

Línea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

  • Un autobús cada 15 minutos, todo el día, de lunes a sábado

Línea 619 : estación Vert-Galant <> estación Sevran Beaudottes

  • Un autobús cada 12 minutos, de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes
  • Una nueva conexión con la estación RER B en Sevran Beaudottes
  • Un nuevo acceso al Hospital Ballanger, al Parc de la Noue, al ayuntamiento y al centro administrativo de Villepinte

Línea 642 : estación Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès

  • Un autobús cada 12 minutos, de 6 a 9 a.m. y de 16:30 a 8 p.m. de lunes a viernes
  • Acceso directo a las estaciones RER B de Vert-Galant y Villepinte
  • Acceso directo adaptado al horario de apertura de las escuelas de Vaujour
  • Un nuevo servicio al parque empresarial Segro Logistics Park, con la reanudación de las paradas de la antigua línea 617

Línea 1 de T'bus : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur

  • Un autobús cada 20 minutos, todo el día, de lunes a viernes
  • Un enlace más directo entre las estaciones RER B de Vert-Galant y la estación CDG1 del aeropuerto Roissypôle
  • Una ampliación a las zonas técnicas y de mantenimiento de la zona del aeropuerto Paris-Roissy Charles de Gaulle con la reanudación del recorrido de la antigua línea 349, entre las paradas Roissypôle y "Route de l'Arpenteur"

Línea 2 de T'Bus: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions

  • Un autobús cada 20 minutos, todo el día, de lunes a viernes
  • Un enlace más directo entre las estaciones RER B, Vert-Galant y Parc des Expositions

Línea 3 de T'Bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant vía Salengro OR Albert Thomas

  • Un autobús cada 15 minutos, de 7 a 9 a.m. y de 16 a 19 h, de lunes a viernes
  • Desde el Vert-Galant Sud: la estación Vert-Galant RER B se puede alcanzar en menos de 10 minutos
  • Acceso directo adaptado al horario de apertura del Lycée Léonard de Vinci en Tremblay-en-France

Únete al centro comercial Paris Nord 2:

  • Con la línea 39, en menos de 20 minutos desde "Fontaine Mallet" hasta Villepinte

Únete al centro comercial Aéroville:

  • Con la línea 1 del T'bus, en menos de 20 minutos desde "Les Cottages" en Tremblay-en-France
  • Con la línea 39, en casi 30 minutos desde "Fontaine Mallet" hasta Villepinte

Aquí encontrarás los detalles de los desarrollos y el plan de zonas

Los horarios se actualizarán pronto en la sección de Movimientos.

Aquí se encuentra el plano sectorial de todas las líneas del territorio de las Terres d'Envol

