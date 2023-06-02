Noticias similares

Desde el 17 de julio de 2023, Île-de-France Mobilités reforza el servicio de autobuses en la zona de Terres d'Envol con:
- Una conexión reforzada con los metros 5 y 7, T1 y T4, RER B y E para una mejor conexión con París
- Viajes más directos y rápidos para tus viajes a zonas comerciales y de negocios
Líneas principales para llegar al RER y al metro
Se reforzó en las 3 principales líneas del territorio para un mejor servicio de modos pesados con autobuses cada 6 a 8 minutos de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.
- Línea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Línea 609 : estación Villepinte <> La Courneuve 8 de mayo de 1945
- Línea 615 : estación Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Nuevo en vuestras líneas en Tremblay-en-France y Villepinte:
Línea 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle
- Un autobús cada 20 minutos, todo el día, de lunes a viernes
- Un enlace más directo y rápido entre las estaciones RER B de Vert-Galant, Parc des Expositions y el aeropuerto CDG1 Roissypôle
Línea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Un autobús cada 15 minutos, todo el día, de lunes a sábado
Línea 619 : estación Vert-Galant <> estación Sevran Beaudottes
- Un autobús cada 12 minutos, de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes
- Una nueva conexión con la estación RER B en Sevran Beaudottes
- Un nuevo acceso al Hospital Ballanger, al Parc de la Noue, al ayuntamiento y al centro administrativo de Villepinte
Línea 642 : estación Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès
- Un autobús cada 12 minutos, de 6 a 9 a.m. y de 16:30 a 8 p.m. de lunes a viernes
- Acceso directo a las estaciones RER B de Vert-Galant y Villepinte
- Acceso directo adaptado al horario de apertura de las escuelas de Vaujour
- Un nuevo servicio al parque empresarial Segro Logistics Park, con la reanudación de las paradas de la antigua línea 617
Línea 1 de T'bus : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur
- Un autobús cada 20 minutos, todo el día, de lunes a viernes
- Un enlace más directo entre las estaciones RER B de Vert-Galant y la estación CDG1 del aeropuerto Roissypôle
- Una ampliación a las zonas técnicas y de mantenimiento de la zona del aeropuerto Paris-Roissy Charles de Gaulle con la reanudación del recorrido de la antigua línea 349, entre las paradas Roissypôle y "Route de l'Arpenteur"
Línea 2 de T'Bus: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions
- Un autobús cada 20 minutos, todo el día, de lunes a viernes
- Un enlace más directo entre las estaciones RER B, Vert-Galant y Parc des Expositions
Línea 3 de T'Bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant vía Salengro OR Albert Thomas
- Un autobús cada 15 minutos, de 7 a 9 a.m. y de 16 a 19 h, de lunes a viernes
- Desde el Vert-Galant Sud: la estación Vert-Galant RER B se puede alcanzar en menos de 10 minutos
- Acceso directo adaptado al horario de apertura del Lycée Léonard de Vinci en Tremblay-en-France
Únete al centro comercial Paris Nord 2:
- Con la línea 39, en menos de 20 minutos desde "Fontaine Mallet" hasta Villepinte
Únete al centro comercial Aéroville:
- Con la línea 1 del T'bus, en menos de 20 minutos desde "Les Cottages" en Tremblay-en-France
- Con la línea 39, en casi 30 minutos desde "Fontaine Mallet" hasta Villepinte
Los horarios se actualizarán pronto en la sección de Movimientos.
Para más información y para seguir las noticias de tu red, síguenos en Twitter: @Envol_IDFM
Atención al cliente: 01 60 42 53 75