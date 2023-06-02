Noticias similares

Desde el 17 de julio de 2023, Île-de-France Mobilités reforza el servicio de autobuses en la zona de Terres d'Envol con:

con los metros 5 y 7, T1 y T4, RER B y E para una mejor conexión con París Viajes más directos y rápidos para tus viajes a zonas comerciales y de negocios

Líneas principales para llegar al RER y al metro

Se reforzó en las 3 principales líneas del territorio para un mejor servicio de modos pesados con autobuses cada 6 a 8 minutos de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.

Línea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois

: estación Villepinte <> La Courneuve 8 de mayo de 1945 Línea 615 : estación Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Nuevo en vuestras líneas en Tremblay-en-France y Villepinte:

Línea 39 : Gare du Vert-Galant <> Aéroport CDG1 Gare de Roissypôle

todo el día, de lunes a viernes Un enlace más directo y rápido entre las estaciones RER B de Vert-Galant, Parc des Expositions y el aeropuerto CDG1 Roissypôle

Línea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

Un autobús cada 15 minutos, todo el día, de lunes a sábado

Línea 619 : estación Vert-Galant <> estación Sevran Beaudottes

, de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes Una nueva conexión con la estación RER B en Sevran Beaudottes

Un nuevo acceso al Hospital Ballanger, al Parc de la Noue, al ayuntamiento y al centro administrativo de Villepinte

Línea 642 : estación Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès

, de 6 a 9 a.m. y de 16:30 a 8 p.m. de lunes a viernes Acceso directo a las estaciones RER B de Vert-Galant y Villepinte

Acceso directo adaptado al horario de apertura de las escuelas de Vaujour

Un nuevo servicio al parque empresarial Segro Logistics Park, con la reanudación de las paradas de la antigua línea 617

Línea 1 de T'bus : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur

, todo el día, de lunes a viernes Un enlace más directo entre las estaciones RER B de Vert-Galant y la estación CDG1 del aeropuerto Roissypôle

Una ampliación a las zonas técnicas y de mantenimiento de la zona del aeropuerto Paris-Roissy Charles de Gaulle con la reanudación del recorrido de la antigua línea 349, entre las paradas Roissypôle y "Route de l'Arpenteur"

Línea 2 de T'Bus: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions

, todo el día, de lunes a viernes Un enlace más directo entre las estaciones RER B, Vert-Galant y Parc des Expositions

Línea 3 de T'Bus: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant vía Salengro OR Albert Thomas