Noticias similares

Desde el 17 de julio de 2023, Île-de-France Mobilités reforza el servicio de autobuses en la zona de Terres d'Envol con:
- Una conexión reforzada con los metros 5 y 7, T1 y T4, RER B y E para una mejor conexión con París
- Viajes más directos y rápidos para tus viajes a zonas comerciales y de negocios
Líneas principales para llegar al RER y al metro
Se reforzó en las 3 principales líneas del territorio para un mejor servicio de modos pesados con autobuses cada 6 a 8 minutos de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.
- Línea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Línea 609 : estación Villepinte <> La Courneuve 8 de mayo de 1945
- Línea 615 : estación Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Nuevas en vuestras líneas en Aulnay-sous-Bois, Sevran y Le Blanc-Mesnil:
Línea 43: Estación Aulnay-sous-Bois <> Estación del aeropuerto CDG1 Roissypôle
- Un autobús cada 20 minutos, todo el día, de lunes a viernes
- Un nuevo enlace con el RER B y el T4 en la estación Aulnay-sous-Bois y el RER B en la estación Parc des Expositions de Villepinte
Línea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Un autobús cada 15 minutos, todo el día, de lunes a sábado
Línea 607: La Courneuve 8 de mayo de 1945 <> Hospital Aulnay-sous-Bois Ballanger
- Un autobús cada 12 minutos, de 6:30 a 10:00 y de 16:30 a 20:30, de lunes a viernes
- Acceso simplificado al Hospital Ballanger con una parada justo delante de la entrada principal
Línea 616 : estación CC O'Parinor de Bondy <> Aulnay-sous-Bois
- Un autobús cada 12 minutos, de 6 a 9 a.m. y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes
- Un servicio específico al parque empresarial de Garonor con la reanudación de las paradas de la antigua línea 627
- Una conexión más directa y rápida entre la estación Aulnay-sous-Bois y el centro comercial O'Parinor
Línea 617 : estación Aulnay-sous-Bois <> estación Sevran Beaudottes
- Un autobús cada 12 minutos, de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:00, de lunes a viernes.
- Un nuevo servicio a la estación RER B en Aulnay-sous-Bois desde el distrito de Gros Saule con la reanudación de las paradas de la antigua línea 44
Únete al centro comercial Aéroville:
- Con la línea 43, en casi 30 minutos desde "Soleil Levant" hasta Aulnay-sous-Bois
Únete al centro comercial O'Parinor:
- Con la línea 45, en 15 minutos desde "Gros Saule" hasta Aulnay-sous-Bois
- Con la línea 616, en 20 minutos desde la estación RER B en Aulnay-sous-Bois
Los horarios se actualizarán pronto en la sección de Movimientos.
Para más información y para seguir las noticias de tu red, síguenos en Twitter: @Envol_IDFM
Atención al cliente: 01 60 42 53 75