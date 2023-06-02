Noticias similares

Desde el 17 de julio de 2023, Île-de-France Mobilités reforza el servicio de autobuses en la zona de Terres d'Envol con:

con los metros 5 y 7, T1 y T4, RER B y E para una mejor conexión con París Viajes más directos y rápidos para tus viajes a zonas comerciales y de negocios

Líneas principales para llegar al RER y al metro

Se reforzó en las 3 principales líneas del territorio para un mejor servicio de modos pesados con autobuses cada 6 a 8 minutos de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.

Línea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois

: Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois Línea 609 : estación Villepinte <> La Courneuve 8 de mayo de 1945

: estación Villepinte <> La Courneuve 8 de mayo de 1945 Línea 615 : estación Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Nuevas en vuestras líneas en Aulnay-sous-Bois, Sevran y Le Blanc-Mesnil:

Línea 43: Estación Aulnay-sous-Bois <> Estación del aeropuerto CDG1 Roissypôle

, todo el día, de lunes a viernes Un nuevo enlace con el RER B y el T4 en la estación Aulnay-sous-Bois y el RER B en la estación Parc des Expositions de Villepinte

Línea 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

Un autobús cada 15 minutos, todo el día, de lunes a sábado

Línea 607: La Courneuve 8 de mayo de 1945 <> Hospital Aulnay-sous-Bois Ballanger

, de 6:30 a 10:00 y de 16:30 a 20:30, de lunes a viernes Acceso simplificado al Hospital Ballanger con una parada justo delante de la entrada principal

Línea 616 : estación CC O'Parinor de Bondy <> Aulnay-sous-Bois

, de 6 a 9 a.m. y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes Un servicio específico al parque empresarial de Garonor con la reanudación de las paradas de la antigua línea 627

Una conexión más directa y rápida entre la estación Aulnay-sous-Bois y el centro comercial O'Parinor

Línea 617 : estación Aulnay-sous-Bois <> estación Sevran Beaudottes