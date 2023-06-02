Noticias similares

Desde el 17 de julio de 2023, Île-de-France Mobilités reforza el servicio de autobuses en la zona de Terres d'Envol con:

Una conexión reforzada con los metros 5 y 7, T1 y T4, RER B y E para una mejor conexión con París

para tus viajes a zonas comerciales y de negocios

Líneas principales para llegar al RER y al metro

Se reforzó en las 3 principales líneas del territorio para un mejor servicio de modos pesados con autobuses cada 6 a 8 minutos de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.