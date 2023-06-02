Noticias similares

Desde el 17 de julio de 2023, Île-de-France Mobilités reforza el servicio de autobuses en la zona de Terres d'Envol con:
- Una conexión reforzada con los metros 5 y 7, T1 y T4, RER B y E para una mejor conexión con París
- Viajes más directos y rápidos para tus viajes a zonas comerciales y de negocios
Líneas principales para llegar al RER y al metro
Se reforzó en las 3 principales líneas del territorio para un mejor servicio de modos pesados con autobuses cada 6 a 8 minutos de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 19:30, de lunes a viernes.
- Línea 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Línea 609 : estación Villepinte <> La Courneuve 8 de mayo de 1945
- Línea 615 : estación Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Únete al centro comercial Aéroville:
- Con la línea 43, en casi 30 minutos desde "Soleil Levant" hasta Aulnay-sous-Bois
- Toma la línea T'bus 1, en menos de 20 minutos desde "Les Cottages" hasta Tremblay-en-France
- Con la línea 39, en casi 30 minutos desde "Fontaine Mallet" hasta Villepinte
Únete al centro comercial Paris Nord 2:
- Con la línea 39, en casi 20 minutos desde "Fontaine Mallet" hasta Villepinte
Únete al centro comercial O'Parinor:
- Con la línea 45, en 15 minutos desde "Gros Saule" hasta Aulnay-sous-Bois
- Con la línea 616, en 20 minutos desde la estación RER B en Aulnay-sous-Bois
Los horarios se actualizarán pronto en la sección de Movimientos.
Para más información y para seguir las noticias de tu red, síguenos en Twitter: @Envol_IDFM
Atención al cliente: 01 60 42 53 75