Noticias similares

INSTALACIÓN RÁPIDA Y DURADERA
Un verdadero portador dinámico de información, el E-Paper es una pantalla ecológica de nueva generación que utiliza la innovadora tecnología de los lectores electrónicos. Funciona con energía renovable, gracias a un panel solar que recarga una batería integrada. Esta solución, que puede integrarse fácilmente en vallas publicitarias existentes, reduce considerablemente el impacto ambiental en comparación con los quioscos actuales.
INFORMACIÓN CONECTADA EN TIEMPO REAL
Integrando un sistema de comunicación 3G/4G, este sistema permite a los pasajeros conocer, en tiempo real, los dos siguientes pasajes en su parada y les ofrece la posibilidad de:
- Difundir información actualizada durante interrupciones del tráfico,
- Promover acciones comerciales o difundir noticias de manera flexible y receptiva.
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS TERMINALES "E-PAPER" EN LA ZONA DE ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?
¿Estará disponible este nuevo medio de información para pasajeros en las siguientes paradas principales y puntos de transbordo?
Argenteuil
- Estación Argenteuil – Línea 1
- Estación de Argenteuil – Línea 2
- Estación de Argenteuil – Línea 4
- Estación de Argenteuil – Línea 6
- Estación Argenteuil – Línea 7
- Estación de Argenteuil – Línea 8
- Estación de Argenteuil – Línea 9
- Estación de Argenteuil – Línea 18
- Estación Val d'Argenteuil – Línea 1 hacia Argenteuil
- Estación Val d'Argenteuil – Línea 1 hacia Sartrouville
- Estación Val d'Argenteuil – Línea 8 hacia Argenteuil / Bezons
- Estación de Val d'Argenteuil – Línea 8 hacia Val d'Argenteuil
- Estación Val d'Argenteuil – Línea 34 hacia Argenteuil / Bezons
- Estación Val d'Argenteuil – Línea 34 hacia Val d'Argenteuil
- Susan
- Ayuntamiento
- Ayuntamiento 2
- Ayuntamiento 3
- Champguérin
- Val Notre Dame
- Val Notre Dame 2
- Place François Rabelais
- Place François Rabelais 2
Bezons
- Puente Bezons
- Puente Bezons 2
Bougival
- Estación Bougival – Línea D
Chatou
- Estación Chatou-Croissy Nord – Líneas E M T 12
- Estación Chatou-Croissy Sur - Líneas D E
- Renoir
Cormeilles
- Estación de tren de Cormeilles-en-Parisis
Enghien
- Estación Enghien-les-Bains – Línea 7
Carbón
- Estación de Houilles – Línea A
- Estación de Houilles – Líneas C P
- Estación de Houilles – Línea K
- Estación de Houilles – Línea L
- Estación de Houilles – Línea 4
- Estación de Houilles – Línea 6
- Estación de Houilles – Línea 34
- Estación de Houilles – líneas H J
Le Vésinet
- Estación Vésinet-Le Pecq – Línea M
- Estación Vésinet-Le Pecq – Líneas 20 G
- Estación Vésinet-Le Pecq – Líneas A C
- Estación Vésinet-Le Pecq – Línea F
- Estación Vésinet-Le Pecq – Líneas E M
Maisons-Laffitte
- Estación Maisons-Laffitte – Línea 2
- Estación Maisons-Laffitte – Línea 6
- Estación Maisons-Laffitte – Línea 12
Sartrouville
- Estación Sartrouville – Líneas B G S1
- Estación de Sartrouville – Línea 5
- Estación de Sartrouville – Línea 9
- Estación Sartrouville – Línea 1
- Bandeja