Noticias similares

Desde el 1 de agosto de 2022, entre semana de 10 a.m. a 4 p.m. y los sábados todo el día, las líneas 201/202, 205, 206 y 208 funcionarán con reserva.
Mapa que muestra las diferentes líneas dentro del perímetro de la Comunidad de Municipios de Val d'Essonne que se benefician del Transporte Responsivo a la Demanda
Líneas 201 y 202
En Transporte Demand-Responsivo, las rutas de las líneas 201 y 202 se fusionan, entre la estación de Brétigny-sur-Orge y el municipio de Itteville.
Durante la semana, Transport à la Demande ofrece 3 viajes por dirección:
- Desde la estación de tren de Brétigny-sur-Orge: 10:44, 12:57, 15:25
- Desde el Collège Doisneau: 09:38, 11:51, 14:19
Los sábados, los autobuses circulan con reserva de 8:30 a 19:05.
Línea 205
Nueva terminal terminal: todos los trayectos de la línea 205 hacia y desde la estación de Bouray (Lardy) se extienden hasta Guigneville-sur-Essonne (parada de Gendarmería).
Los trayectos entre Vayres-sur-Essonne (parada de la Mairie) y Guigneville-sur-Essonne (parada de la Gendarmería) cambian a Transporte bajo Demanda.
Entre semana, 1 viaje por hora en cada dirección:
- En dirección a la estación de Bouray: primera salida a las 10:32 (parada de Gendarmería), última salida a las 14:44
- Desde la estación de Bouray: primera salida a las 9:53 y última salida a las 15:29.
En Transporte Demand-Responsivo, uno de cada dos viajes ofrece servicio al municipio de Baulne.
Los sábados, la línea 205 circula con reserva de 8:30 a 19:30.
Línea 206
En Transporte Demand-Responsivo, se fusionan las rutas de las líneas 206A y 206B (pasando por el centro de La-Ferté-Alais y luego hacia el municipio de D'Huison-Longueville), y la ruta se extiende hasta el municipio de Orveau.
Durante la semana, Transport à la Demande ofrece 3 viajes por dirección:
- Desde la estación de tren de Bouray (Lardy): 10:32, 12:48, 14:49
- De Orveau: 09:21, 11:42, 13:48
Los sábados, los autobuses circulan con reserva de 8:30 a 19:30.
Línea 208
Entre semana, aproximadamente 1 viaje cada 1:30 por dirección y sublínea (208A y 208B):
- Inicio del servicio T&D a las 9:20 a.m. desde Auvernaux (208A) y a las 9:54 a.m. desde Ormoy (208B)
- Última salida de TtoD a las 15:55 desde Echarcon (208A) y a las 16:11 desde Champcueil (208B)
Los sábados, los autobuses circulan con reserva de 6 a.m. a 8 p.m.
¡Para reservar es sencillo!
Visita la web de tad.idfmobilites.fr o descarga la aplicación Île-de-FranceMobilités T&D en tu smartphone. Solo tienesque crear tu cuenta, seleccionartu línea e introducir la información detu viaje: horario, paradas de embarque y descenso deseadas.
También puede contactarnos por teléfono en el 09 70 80 96 63 de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.
¿Más información sobre cómo contactar con el servicio Transport on Demand de Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)