Noticias similares

En Transporte Demand-Responsivo, las rutas de las líneas 201 y 202 se fusionan, entre la estación de Brétigny-sur-Orge y el municipio de Itteville.

Durante la semana, Transport à la Demande ofrece 3 viajes por dirección:

Desde la estación de tren de Brétigny-sur-Orge: 10:44, 12:57, 15:25

Desde el Collège Doisneau: 09:38, 11:51, 14:19

Los sábados, los autobuses circulan con reserva de 8:30 a 19:05.