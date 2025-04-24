Noticias similares

Tu TàD Loing y TàD Nemours amplían su servicio para aumentar la movilidad

Publicado el

Lectura 1 min

¡Los servicios de Transport à la Demande Loing et Nemours amplian su oferta para atender un nuevo punto de interés!

TàD Loing y TàD Nemours

Novedad en el territorio del Valle del Loing: un nuevo municipio en el TàD Loing (Darvault), así como un nuevo punto de alimentación ("Clos Saint Jean").

¡Tu TàD amplía su oferta y adapta a tus viajes para una movilidad a medida!

Esta nueva oferta entra en vigor a partir del lunes 5 de enero de 2026.

  • El servicio Loing Demand-Responsive Transport da ahora servicio al municipio de Darvault, con dos puntos de parada: "Liberté" y "Petit Châtelet".
  • Esta ampliación permite a los residentes disponer de soluciones de transporte adicionales de lunes a viernes entre las 8:30 y las 16:30 hasta la estación Saint-Pierre-lès-Nemours, el centro de Nemours o el hospital.
  • La parada "Clos Saint Jean" se convierte en un nuevo punto de alimentación para el TàD Loing y el TàD Nemours.
Reserva tu transporte aquí

¿Cómo reservar?

Este servicio está disponible solo con reserva previa.

  • En la aplicación o sitio web de Île-de-France Mobilités T&D,
  • Por tel��fono a través del centro de reservas en las 0800 10 20 20 de 9 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes , para reservar con hasta 30 días de antelación,
  • Hasta 1 hora antes de la salida (dependiendo del sector) seleccionando tu línea, tu parada y tu franja horaria.
Descarga el nuevo folleto de TàD Nemours y consulta el mapa de los puntos de parada haciendo clic aquí
Descarga el nuevo folleto de TàD Loing, consulta el mapa de los puntos de parada haciendo clic aquí

Para saber más sobre las noticias de la región, visita nuestra cuenta X: @Loing_IDFM

