Noticias similares

Novedad en el territorio del Valle del Loing: un nuevo municipio en el TàD Loing (Darvault), así como un nuevo punto de alimentación ("Clos Saint Jean").
¡Tu TàD amplía su oferta y adapta a tus viajes para una movilidad a medida!
Esta nueva oferta entra en vigor a partir del lunes 5 de enero de 2026.
- El servicio Loing Demand-Responsive Transport da ahora servicio al municipio de Darvault, con dos puntos de parada: "Liberté" y "Petit Châtelet".
- Esta ampliación permite a los residentes disponer de soluciones de transporte adicionales de lunes a viernes entre las 8:30 y las 16:30 hasta la estación Saint-Pierre-lès-Nemours, el centro de Nemours o el hospital.
- La parada "Clos Saint Jean" se convierte en un nuevo punto de alimentación para el TàD Loing y el TàD Nemours.
¿Cómo reservar?
Este servicio está disponible solo con reserva previa.
- En la aplicación o sitio web de Île-de-France Mobilités T&D,
- Por tel��fono a través del centro de reservas en las 0800 10 20 20 de 9 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes , para reservar con hasta 30 días de antelación,
- Hasta 1 hora antes de la salida (dependiendo del sector) seleccionando tu línea, tu parada y tu franja horaria.