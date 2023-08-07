Noticias similares

Línea 617: el terminal en Gare d'Aulnay-sous-Bois se trasladará a Gare de Villepinte

Línea 15: horarios adaptados en la ruta Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes

El terminal de uno de dos viajes se construirá en la estación Sevran Beaudottes en lugar de la estación Aulnay-sous-Bois.

Durante la hora punta, hay un autobús cada 8 a 12 minutos entre la Gare du Vert-Galant y la Gare de Sevran Beaudottes, y un autobús cada 15 a 20 minutos entre la Gare de Sevran Beaudottes y la Gare d'Aulnay-sous-Bois.

Línea 620: horarios adaptados en el eje Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil

La conexión entre el Metro 5 desde Bobigny Pablo Picasso y la Gare du Blanc-Mesnil se reforzará con 1 autobús cada 12 a 15 minutos entre Bobigny Pablo Picasso y la Gare du Blanc-Mesnil durante las horas punta.

Habrá viajes adicionales disponibles hasta bien entrada la noche, conectando con el último Metro 5 en Bobigny Pablo Picasso.

El enlace entre la Gare du Blanc-Mesnil y la ZA du Pont Yblon tendrá un autobús cada 25 a 30 minutos durante la hora punta.

Los calendarios detallados de este día excepcional se actualizarán en la página web de iledefrance-mobilites.fr y en su aplicación.