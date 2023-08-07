Noticias similares

Del sábado 12 al lunes 14 de agosto, las estaciones de La Plaine - Stade de France hasta la Gare du Blanc-Mesnil, así como las de Sevran Livry a Mitry-Claye, no estarán atendidas por el RER B. Se instalarán autobuses de reemplazo y tus líneas de autobús se adaptarán localmente para compensar este cierre.
En tu territorio de Terres d'Envol, 5 líneas de autobús se verán afectadas por adaptaciones el lunes 14 de agosto de 2023.
- Línea 43: el terminal Gare d'Aulnay-sous-Bois será trasladado a la parada Stade du Moulin Neuf
A un paseo de 10 a 15 minutos te llevará a la parada Stade du Moulin Neuf desde la Gare d'Aulnay-sous-Bois.
- Línea 618: el terminal Gare d'Aulnay-sous-Bois se trasladará a la parada de Normandie hacia Gare d'Aulnay-sous-Bois
A unos 10 a 15 minutos andando te llevarán a la parada de Normandie desde la estación de tren de Aulnay-sous-Bois.
- Línea 617: el terminal en Gare d'Aulnay-sous-Bois se trasladará a Gare de Villepinte
- Línea 15: horarios adaptados en la ruta Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes
El terminal de uno de dos viajes se construirá en la estación Sevran Beaudottes en lugar de la estación Aulnay-sous-Bois.
Durante la hora punta, hay un autobús cada 8 a 12 minutos entre la Gare du Vert-Galant y la Gare de Sevran Beaudottes, y un autobús cada 15 a 20 minutos entre la Gare de Sevran Beaudottes y la Gare d'Aulnay-sous-Bois.
- Línea 620: horarios adaptados en el eje Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil
La conexión entre el Metro 5 desde Bobigny Pablo Picasso y la Gare du Blanc-Mesnil se reforzará con 1 autobús cada 12 a 15 minutos entre Bobigny Pablo Picasso y la Gare du Blanc-Mesnil durante las horas punta.
Habrá viajes adicionales disponibles hasta bien entrada la noche, conectando con el último Metro 5 en Bobigny Pablo Picasso.
El enlace entre la Gare du Blanc-Mesnil y la ZA du Pont Yblon tendrá un autobús cada 25 a 30 minutos durante la hora punta.
Los calendarios detallados de este día excepcional se actualizarán en la página web de iledefrance-mobilites.fr y en su aplicación.
El soporte de pasajeros para vuestras líneas también se modificará en las estaciones de autobuses norte y sur en el Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.
Para acomodar los autobuses de reemplazo del RER B, será necesaria una reorganización de la asignación de los andenes de sus líneas habituales en las estaciones de autobús del Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois.
El servicio de pasajeros en sus líneas regulares el lunes 14 de agosto se realizará conforme al plan disponible a continuación.