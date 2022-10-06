Desde el 3 de enero de 2023, consulta los horarios del 3 de enero de 2023 en el siguiente artículo:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/detail/une-offre-de-bus-allegee-sur-le-territoire-paris-saclay

Desde el 1 de agosto y hasta el 2 de enero de 2023, debido a las dificultades para reclutar conductores, se han producido interrupciones en vuestras líneas de autobús en Paris Saclay.

Nos vemos obligados a reducir la oferta de transporte en 7 líneas de autobús de tu red:

91.06 / DM11C / 2 / 3 / 4 / 22 / 23

A continuación se pueden encontrar los horarios adaptados.