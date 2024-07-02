Noticias similares

Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France. Algunas líneas en la zona de Brie y 2 Morin se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 antes, durante y después de los Juegos de París 2024:

Paso de la llama en Melun y luego en Meaux el sábado 20 de julio

Las rutas de las líneas Express 01, 03A y 56 se verán afectadas ocasionalmente y algunas paradas no estarán atendidas durante toda la duración del evento:

En Melun, entre las 12:30 y las 16:00 :

la cancelación del servicio a la Avenue de Meaux y Victor Hugo / Porte de Paris paraba únicamente en la línea exprés 01 en la dirección Coulommiers - > Melun. Encuentra los detalles de estos cambios.

En Meaux, entre las 14:00 y las 20:30 :

En la línea 03A : cancelación del servicio en Las Hayette (en ambas direcciones), Marché (en dirección a la estación de Meaux) y Médiathèque (en dirección a Coulommiers). Encuentra los detalles de estos cambios.

En la línea 56 : cancelación del servicio en las paradas Octroi y Marronniers (en dirección a la estación de Meaux), Cité Administrative y Jean Vilar / Avenue Foch (en dirección a la estación La Ferté sous Jouarre) y Poste / Allende (en ambas direcciones). Encuentra los detalles de estos cambios.

Horario adaptado este verano

Del 15 de julio al 15 de septiembre de 2024, los horarios de las líneas Express 01, Express 17, Express 62, línea 59 y el servicio urbano Coulommiers A serán modificados de forma excepcional.