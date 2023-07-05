Consulta tus horarios de verano en línea

Publicado el

Lectura 1 min

Este verano, vuestros horarios solo estarán disponibles en versión digital como parte de un enfoque ecoresponsable.

Horarios de verano del territorio de Bus Essonne Sud Est
Horarios de verano para tus rutas de autobús

Este verano, consulta todos tus horarios de verano en línea.

Para formar parte de un enfoque de RSC eco-responsable y limitar nuestros residuos, hemos decidido no imprimir folletos de horarios para el verano de 2023.

¿Dónde puedo encontrar mis horas para este verano?

Tus horarios están disponibles en:

- La página web > Horarios de las líneas de autobús Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)

- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités

- En tu parada de autobús

- En tu ayuntamiento

- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 76 41 11 67

Horario de apertura desde el lunes 10 de julio hasta el domingo 3 de septiembre de 2023:

Línea 4301 (anteriormente línea 201)

 -  17.1 MB

Línea 4303 (anteriormente línea 203)

 -  3.7 MB

Línea 4305 (anteriormente línea 205)

 -  3.9 MB

Líneas 4306 y 4316 (anteriormente líneas 206A y 206B)

 -  18.8 MB

Línea 4307 (anteriormente línea 207)

 -  5.9 MB

Líneas 4308 y 4318 (anteriormente líneas 208A y 208B)

 -  8.6 MB

Línea 4309 (anteriormente línea 209)

 -  5.9 MB

Noticias similares