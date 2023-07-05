Noticias similares

Este verano, consulta todos tus horarios de verano en línea.
Para formar parte de un enfoque de RSC eco-responsable y limitar nuestros residuos, hemos decidido no imprimir folletos de horarios para el verano de 2023.
¿Dónde puedo encontrar mis horas para este verano?
Tus horarios están disponibles en:
- La página web > Horarios de las líneas de autobús Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)
- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités
- En tu parada de autobús
- En tu ayuntamiento
- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 76 41 11 67