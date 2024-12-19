Noticias similares

¡Ya tienes acceso a tus horas de invierno!

¡A partir del 23 de diciembre de 2024, tus líneas entrarán en modo invierno!

Horario de apertura en invierno

Tus nuevos horarios, válidos desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2025, ya están disponibles para descargar a continuación:

Horario Línea 1510

Horario Línea 1511

Horario Línea 1512

Horario Línea 1513

Horario Línea 1514

Horario Línea 1515

Horario Línea 1516

Horario Línea 1517

Horario Línea 1518

Horario Línea 1519

Horario Línea 1520

Horario Línea 1521

Horario Línea 1527

Horario Línea 1533

Horario Línea 1537

Nuevo horario de apertura a partir del 6 de enero de 2025

A partir del lunes 6 de enero de 2025, se modificarán los horarios de las líneas 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 y 1537. Los nuevos horarios estarán disponibles en nuestra página web, y los folletos de nuestros conductores estarán disponibles a partir de esa fecha.

También puedes encontrar los horarios de tus líneas en tiempo real en la sección Movimientos de Viaje de la web de Île-de-France Mobilités.

