Noticias similares

Nuevo horario de apertura a partir del 6 de enero de 2025

A partir del lunes 6 de enero de 2025, se modificarán los horarios de las líneas 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 y 1537. Los nuevos horarios estarán disponibles en nuestra página web, y los folletos de nuestros conductores estarán disponibles a partir de esa fecha.