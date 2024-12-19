Noticias similares

Horario de apertura en invierno
Tus nuevos horarios, válidos desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2025, ya están disponibles para descargar a continuación:
Nuevo horario de apertura a partir del 6 de enero de 2025
A partir del lunes 6 de enero de 2025, se modificarán los horarios de las líneas 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 y 1537. Los nuevos horarios estarán disponibles en nuestra página web, y los folletos de nuestros conductores estarán disponibles a partir de esa fecha.
También puedes encontrar los horarios de tus líneas en tiempo real en la sección Movimientos de Viaje de la web de Île-de-France Mobilités.