Noticias similares

¿Cuáles son los elementos importantes que debes recordar para que tu vuelta al colegio transcurra de la forma más fluida posible?

Desde el lunes 25 de agosto hasta el domingo 31 de agosto de 2025: los horarios aplicados serán los de las vacaciones escolares cortas 2025-2026, excepto las líneas 6213 y 6216, así como las líneas escolares (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288) donde comenzarán las horas de vuelta al colegio el lunes 1 de septiembre de 2025.

Así que recuerda consultar los horarios de tu línea habitual antes de salir.