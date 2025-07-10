Noticias similares

¿Cuáles son los elementos importantes que debes recordar para que tu vuelta al colegio transcurra de la forma más fluida posible?
- Desde el lunes 25 de agosto hasta el domingo 31 de agosto de 2025: los horarios aplicados serán los de las vacaciones escolares cortas 2025-2026, excepto las líneas 6213 y 6216, así como las líneas escolares (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288) donde comenzarán las horas de vuelta al colegio el lunes 1 de septiembre de 2025.
Así que recuerda consultar los horarios de tu línea habitual antes de salir.
Los cambios en tus líneas son los siguientes:
- Línea 6209 : Eliminación definitiva de la sentencia PASTEUR
- Línea 6216 : Implementación de una nueva ruta que permite una extensión de la línea hasta el distrito de Louveciennes Le Clos.
Cuatro nuevas paradas:
- Estación de tren Louveciennes - Vigée Lebrun
- Vauvenards
- Sudán
- Ariel
- Línea 6276 : Retirada de la parada CIMETIERE Noisy-le-Roi
- Línea 6284 :
A partir del 1 de septiembre de 2025, los estudiantes ya no serán recogidos en la parada de la Rue Thessalonique, sino en la marquesina de autobús del Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King situada en la Rue de La Minière.
Los estudiantes también tienen la oportunidad de subir en la siguiente parada: Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King en la marquesina de autobús situada en la rue Collin Mamet.