Noticias similares

¡Prepárate para el inicio del nuevo curso escolar descargando tus horarios de autobuses!

Descarga los horarios de tus líneas de autobús.

Consulta todos los horarios de vuelta al cole de las líneas de autobús de tu territorio de Essonne Sud Est. Estos calendarios están vigentes a partir del lunes 4 de septiembre de 2023.

¿Dónde puedo encontrar mis horarios para el inicio del curso escolar?

Tus horarios están disponibles en:

- La página web > Horarios de las líneas de autobús Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)

- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités

- En tu parada de autobús

- En tu ayuntamiento

- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 76 41 11 67

Su horario de apertura a partir del lunes 04 de septiembre de 2023:

Línea 4301 (anteriormente línea 201)
Línea 4303 (anteriormente línea 203)
Línea 4305 (anteriormente línea 205)
Líneas 4306 y 4316 (anteriormente líneas 206A y 206B)
Línea 4307 (anteriormente línea 207)
Líneas 4308 y 4318 (anteriormente líneas 208A y 208B)
Línea 4309 (anteriormente línea 209)
Línea 4321 (anteriormente línea 221)
Línea 4322 (anteriormente línea 222)
Línea 4323 (anteriormente línea 223)
Línea 4324 (anteriormente línea 224)
Línea 4325 (anteriormente línea 225)
Línea 4326 (anteriormente línea 226)
Línea 4327 (anteriormente línea 227)
Línea 4328 (anteriormente línea 228)
Línea 4329 (anteriormente línea 229)
Línea 4330 (anteriormente línea 230)
Línea 4331 (anteriormente línea 231)
Línea 4332 (anteriormente línea 232)
Línea 4341 (anteriormente línea 284-001)
Línea 4342 (anteriormente línea 284-002)
Línea 4343 (anteriormente línea 284-003)
Línea 4344 (anteriormente línea 284-004)
Línea 4345 (anteriormente línea 284-005 dividida en 4 líneas)
Línea 4346 (anteriormente línea 284-006)
Línea 4347 (anteriormente línea 284-005 dividida en 4 líneas)
Línea 4348 (anteriormente línea 284-005 dividida en 4 líneas)
Línea 4349 (anteriormente línea 284-005 dividida en 4 líneas)
Autobús vespertino desde la estación de tren de Bouray o Mennecy

