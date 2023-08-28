Noticias similares

Consulta todos los horarios de vuelta al cole de las líneas de autobús de tu territorio de Essonne Sud Est. Estos calendarios están vigentes a partir del lunes 4 de septiembre de 2023.
¿Dónde puedo encontrar mis horarios para el inicio del curso escolar?
Tus horarios están disponibles en:
- La página web > Horarios de las líneas de autobús Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)
- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités
- En tu parada de autobús
- En tu ayuntamiento
- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 76 41 11 67