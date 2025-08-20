Noticias similares

Vuelta al colegio 2025: ¡ya están disponibles los nuevos horarios!

Tras el inicio del curso escolar en verano, a partir del lunes 25 de agosto se aplicarán nuevos horarios en las líneas de tu territorio para acompañar tu regreso a la vida diaria. ¡Encuéntralos aquí!

¡Visita la Agencia de Autobuses del territorio de Saint Germain Boucles de Seine para recoger los nuevos folletos de tus líneas favoritas!

Algunas novedades marcarán el inicio del curso 2025/2026

  • Líneas 10 y 11: el Centro Multimodal de Intercambio Marly-le-Roi será servido de forma permanente por estas dos líneas en el lado de Beque (nuevo uso de las plataformas PEM disponible aquí).
  • Línea 21 : la salida desde la parada Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie será a las 7:54 en lugar de a las 8:02.
  • Línea 18S : la hora de salida desde la parada Jean Moulin el viernes se adaptará a las 16:15 en lugar de las 17:10.
  • Línea A14 Express : habrá dos nuevas salidas a las 9:00 de la mañana desde la parada Renaissance y a las 17:00 desde la parada La Défense - Terminal Jules Verne.

A continuación se encuentran los horarios detallados de las líneas de autobús en la zona de Saint-Germain Boucles de Seine:

