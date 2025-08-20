Noticias similares

¡Visita la Agencia de Autobuses del territorio de Saint Germain Boucles de Seine para recoger los nuevos folletos de tus líneas favoritas!
Algunas novedades marcarán el inicio del curso 2025/2026
- Líneas 10 y 11: el Centro Multimodal de Intercambio Marly-le-Roi será servido de forma permanente por estas dos líneas en el lado de Beque (nuevo uso de las plataformas PEM disponible aquí).
- Línea 21 : la salida desde la parada Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie será a las 7:54 en lugar de a las 8:02.
- Línea 18S : la hora de salida desde la parada Jean Moulin el viernes se adaptará a las 16:15 en lugar de las 17:10.
- Línea A14 Express : habrá dos nuevas salidas a las 9:00 de la mañana desde la parada Renaissance y a las 17:00 desde la parada La Défense - Terminal Jules Verne.
A continuación se encuentran los horarios detallados de las líneas de autobús en la zona de Saint-Germain Boucles de Seine:
- Línea R1 : horario disponible aquí
- Línea R2N : horario disponible aquí
- Línea R2S : horario disponible aquí
- Línea R3N : horario disponible aquí
- Línea R3S : horario disponible aquí
- Línea R4 : horario disponible aquí
- Línea R5 : horario disponible aquí
- Línea 8 : horario disponible aquí
- Línea 9 : horario disponible aquí
- Línea 10 : horario disponible aquí
- Línea 11 : horario disponible aquí
- Línea 12 : horario disponible aquí
- Línea 15 : horario disponible aquí
- Línea 18S : horario disponible aquí
- Línea 21 : horario disponible aquí
- Línea 21S : horario disponible aquí
- Línea TàD78 : horario disponible aquí
- Línea Express 1 : horario disponible aquí
- Línea exprés A14 : horario disponible aquí
- Línea de la tarde : horario disponible aquí
- Línea N153 : horario disponible aquí
Para encontrar todas las noticias de tu territorio, visita nuestra cuenta X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM