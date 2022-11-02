Noticias similares

La alerta de tráfico te permite informarte en tiempo real del estado del tráfico de tu red, pero también de desviaciones próximas.
Te permite anticipar tus viajes o encontrar una solución alternativa en caso de interrupciones imprevistas.
Para suscribirse es muy sencillo:
1/ Crea tu cuenta para que tus líneas aparezcan en "favoritos"
2/ En la app o página web de Île-de-France Mobilités, selecciona tu línea en la sección Movimientos > horario
3/ Haz clic en la pequeña campanita de "alerta"
4/ También puedes establecer los días y horas de recepción de tus alertas