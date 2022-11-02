Sigue el tráfico de tus líneas en tiempo real en la aplicación Île-de-France Mobilités.

Publicado el

Lectura 1 min

Para conocer la situación del tráfico en tus líneas en tiempo real, descarga la app Île-de-France Mobilités y suscríbete a las alertas de tráfico.

La alerta de tráfico te permite informarte en tiempo real del estado del tráfico de tu red, pero también de desviaciones próximas.

Te permite anticipar tus viajes o encontrar una solución alternativa en caso de interrupciones imprevistas.

Para suscribirse es muy sencillo:

Para poder ver este vídeo, debe

1/ Crea tu cuenta para que tus líneas aparezcan en "favoritos"

2/ En la app o página web de Île-de-France Mobilités, selecciona tu línea en la sección Movimientos > horario

3/ Haz clic en la pequeña campanita de "alerta"

4/ También puedes establecer los días y horas de recepción de tus alertas

Instala la aplicación Île-de-France Mobilités

Noticias similares