Concurso navideño: ¡Papá Noel se esconde en vuestros autobuses!

Publicado el

Lectura 1 min

10 Papás Noel se han colado en vuestros autobuses... ¡Depende de ti encontrar uno!

Desde el lunes 9 de diciembre de 2024 hasta el domingo 5 de enero de 2025, ¡salid a buscar a Papá Noel!

Escondido en 10 de tus autobuses, intenta encontrar uno, hazte una foto y gana un regalo si te sortean.

El principio del juego

10 Papás Noel han sido escondidos en vuestros autobuses. ¿Tu misión? Encuentra uno, hazte un selfie y comparte tu foto en nuestra cuenta X para participar en el sorteo.

¿Cómo participar?

  1. Sé titular de una cuenta personal X
  2. Suscríbete a la Cuenta X @Mtmorency_IDFM
  3. Republicar la publicación del juego
  4. Hazte una foto selfie con la pegatina de Papá Noel a bordo del autobús
  5. Envía un mensaje privado o menciona la cuenta con la foto
  6. Especifica en la publicación X que contiene la foto, el "#MTMORENCYPhoto"

Para consultar las reglas completas de la competición, consulta a continuación:

 -  688.9 KB

¡Un regalo que ganar entre muchos premios!

  • 2 tarjetas de 5 entradas de cine UGC
  • Una comida para dos en el restaurante "Au cœur de la forêt" en Montmorency
  • 20 entradas para la zona acuática "La vague" en Soisy-sous-Montmorency

¿Estás listo para aceptar el reto ? ¡Nos vemos el 9 de diciembre en vuestros autobuses para empezar la búsqueda de Papá Noel!

Noticias similares