Noticias similares

Desde el lunes 9 de diciembre de 2024 hasta el domingo 5 de enero de 2025, ¡salid a buscar a Papá Noel!
Escondido en 10 de tus autobuses, intenta encontrar uno, hazte una foto y gana un regalo si te sortean.
El principio del juego
10 Papás Noel han sido escondidos en vuestros autobuses. ¿Tu misión? Encuentra uno, hazte un selfie y comparte tu foto en nuestra cuenta X para participar en el sorteo.
¿Cómo participar?
- Sé titular de una cuenta personal X
- Suscríbete a la Cuenta X @Mtmorency_IDFM
- Republicar la publicación del juego
- Hazte una foto selfie con la pegatina de Papá Noel a bordo del autobús
- Envía un mensaje privado o menciona la cuenta con la foto
- Especifica en la publicación X que contiene la foto, el "#MTMORENCYPhoto"
¡Un regalo que ganar entre muchos premios!
- 2 tarjetas de 5 entradas de cine UGC
- Una comida para dos en el restaurante "Au cœur de la forêt" en Montmorency
- 20 entradas para la zona acuática "La vague" en Soisy-sous-Montmorency
¿Estás listo para aceptar el reto ? ¡Nos vemos el 9 de diciembre en vuestros autobuses para empezar la búsqueda de Papá Noel!