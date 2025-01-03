Noticias similares

Comunicación visual en estilo ilustrado, en verde, rojo y blanco, con el tema de la Navidad.
Para que todos puedan descubrir o redescubrir los emblemáticos puntos de parada, Île-de-France Mobilités lanza un concurso de Adviento sobre la cuenta X del territorio de Grand Melun, Adivina la Parada.
Principio del juego
Del 1 al 24 de diciembre de 2025, se publica cada día una foto de una parada situada en el territorio de Grand Melun, cuyo nombre quedará difuminado, en la cuenta X @Melun_IDFM. Tu misión es reconocer la sentencia representada y encontrar su nombre exacto.
Cómo participar
Para validar una entrada:
- Suscríbete a la cuenta X @Melun_IDFM
- Me gusta la publicación de hoy
- Comenta en la publicación de hoy con el nombre exacto de la parada fotografiado
Solo se permite una respuesta por día y por persona. Cada respuesta correcta añade una entrada al sorteo final, con un máximo de 24 posibles participaciones. Las inscripciones cierran el 30 de diciembre de 2025 a las 23:00.
Premio en juego
Un participante será seleccionado al azar el 31 de diciembre de 2025 entre todas las personas que hayan dado al menos una respuesta correcta.
El ganador absoluto ganará una tarjeta regalo multimarca valorada en 100 euros, así como una visita privada a uno de nuestros Centros de Operaciones de Autobuses en la zona de Grand Melun.