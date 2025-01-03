Noticias similares

Cómo participar

Para validar una entrada:

Suscríbete a la cuenta X @Melun_IDFM Me gusta la publicación de hoy Comenta en la publicación de hoy con el nombre exacto de la parada fotografiado

Solo se permite una respuesta por día y por persona. Cada respuesta correcta añade una entrada al sorteo final, con un máximo de 24 posibles participaciones. Las inscripciones cierran el 30 de diciembre de 2025 a las 23:00.

Premio en juego

Un participante será seleccionado al azar el 31 de diciembre de 2025 entre todas las personas que hayan dado al menos una respuesta correcta.

El ganador absoluto ganará una tarjeta regalo multimarca valorada en 100 euros, así como una visita privada a uno de nuestros Centros de Operaciones de Autobuses en la zona de Grand Melun.