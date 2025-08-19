Noticias similares

Visita el Centro Operativo de Autobuses en Lieusaint y descubre cómo funciona. Nos vemos el miércoles 17 de septiembre de 10:00 a 12:00 o de 14:30 a 16:30 y el sábado 20 de septiembre de 10:00 a 12:00.
¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Con motivo de los Días Europeos del Patrimonio y la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, Île-de-France Mobilités le invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses (COB) de su zona para descubrir qué ocurre entre bastidores en el mundo del transporte : el trabajo del conductor, el taller de mantenimiento, el Puesto de Mando Centralizado (PCC), ¡La flota de vehículos y mucho más!
Conoce a nuestros equipos en el COB de Lieusaint el miércoles 17 de septiembre de 2025 de 10:00 a 12:00 o de 14:30 a 16:30 y el sábado 20 de septiembre de 10:00 a 12:00.
El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.
Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.
Esperamos verle en:
Centro Operativo de Autobuses de Sénart
Avenue René Cassin 77127 Lieusaint
Acceso en autobús: líneas 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 o Tzen1 + 3 minutos a pie
Aparcamiento para visitantes que deseen venir en coche.