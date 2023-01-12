Noticias similares

#ConduireVousMeneraLoin
¿Quieres unirte a un grupo que sea pionero en movilidad y quieres aprovechar un trabajo estable y sostenible con una misión real de servicio público?
Presente en todos los departamentos de Île-de-France, Keolis actúa cada día para ofrecer medios de transporte más agradables y humanos.
Keolis atiende a todos los perfiles, independientemente de su nivel educativo y experiencia. Creemos en el potencial de todos y nos aseguramos de que se exprese a través de las experiencias compartidas que podemos ofrecer.
¿No tienes carné D?
¿Tienes menos de 19 años o buscas empleo?
Keolis apoya y financia cursos de formación para el certificado profesional de conductor de transporte público por carretera (CTCR), incluyendo el carné D y el FOMO de pasajeros. Reconocidos por el Estado y la profesión, estos cursos de formación se realizan en un centro asociado y duran aproximadamente 3 meses.