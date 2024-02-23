Ejemplo de descenso bajo demanda
Desde el lunes 26 de febrero de 2024, cada noche a partir de las 22:00, tienes la opción de pedir al conductor de tu línea 6134 que te pare lo más cerca posible de tu destino, entre dos paradas de autobús.
¿Dónde puedo bajarme?
La parada solicitada debe estar en la ruta de la línea 6134, entre dos paradas. El conductor decide el lugar exacto de descenso, lo más cerca posible de tu destino, por supuesto, pero también bien iluminado, con buena visibilidad y con total seguridad.
¿Cómo indico dónde quiero bajar?
Solo tienes que avisar al conductor, como muy tarde una parada antes de tu destino. El descenso será entonces solo por la puerta principal. Con este nuevo sistema, no solo podrás beneficiarte de un servicio más seguro, sino que también ahorrarás tiempo acercándote a tu destino final.
¿Tienes alguna pregunta sobre este programa?
Consulta la página dedicada a este tema haciendo clic aquí.