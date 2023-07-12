Adaptación de la oferta a las necesidades de los usuarios de la línea 701
La oferta de la línea 701 se refuerza los sábados durante los periodos escolares y los días festivos cortos, con un autobús cada 20 minutos en lugar de 25 minutos.
La línea vuelve a dar servicio a la zona hotelera Mesnil-Amelot.
La línea 705 se une con la 703
Las líneas 703 y 705 se unen y se convierten en una sola línea: línea 703. El servicio a la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard es más sencillo, los usuarios podrán llegar a la estación más rápido desde Saint-Pathus y Saint-Soupplets.
Mejora del enlace entre las estaciones del Louvres y Roissypole con la línea 702
A partir del 28 de agosto de 2023, nuevos horarios y frecuencias facilitarán las conexiones con el RER D en la estación de Louvres y el RER B en la estación de Roissypole.
El distrito de Rond-point de l'Etang está servido por la línea 711 durante la hora punta.
Ampliando la oferta entre Saint-Mard y Villeroy con el 710
Desde el 28 de agosto de 2023, un autobús de la línea 710 cada 30 minutos, durante la hora punta de lunes a viernes, desde Montgé-en-goële, Villeroy, Juilly hasta Dammartin-en-Goële:
- 6 viajes adicionales por la mañana y la noche entre Montgé y Villeroy.
La línea 710 adapta su horario al de los trenes de la línea K, para mejorar la conexión.
El servicio escolar al Lycée Charles de Gaulle lo proporciona la nueva línea 712.
Creación de la línea escolar 712 para asumir las actuales líneas 710 y 711
A partir del 4 de septiembre de 2023, se crea una nueva línea para llegar más rápidamente al Collège Georges Brassens en Saint-Mard, al Lycée Charles de Gaulle en Longperrier y a las escuelas de Meaux.
Desde el 11 de septiembre de 2023:
712 D: nuevo trayecto a las 18:40 desde la estación Meaux hasta la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: nueva carrera a las 8:15 de la mañana desde la estación Dammartin Juilly-Saint-Mard para la segunda entrada de las escuelas privadas de Meaux.
Conectando el sector de Moussy con la estación Dammartin-Juilly Saint Mard con la 711
Desde el 28 de agosto de 2023, la línea 711 se simplifica: dará servicio a la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard desde Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux y Villeneuve-sous-Dammartin.
- Tramo Saint-Mard – Meaux: asumido por la 712
- Sección Saint-Mard – Othis: ocupada por la 708
- Tramo Villeneuve-sous-Dammartin – Othis: 701
- Sección Saint-Mard – Longperrier: ocupada por la 709
La línea se extiende hasta la parada "La Fortelle" en Moussy-le-Neuf. También se sirve una nueva parada: la parada "Les Archers" en Longperrier.
El Collège de Moussy-le-Neuf estará servido por la línea 711 a partir del 4 de septiembre de 2023.
Restauración de la línea 716 a su vocación
La línea 756 está cambiando de número: desde el 4 de septiembre de 2023, se renumera como 716.
La línea permite llegar al Collège Cours Bautain en Juilly, desde Moussy-le-Neuf, Othis, Dammartin y Saint-Mard.
Mejora del enlace entre las estaciones de Mitry-Claye y Dammartin-Juilly-Saint-Mard con la línea 22
A partir del 28 de agosto de 2023, la línea 22 facilitará las conexiones con la línea K y conectará la estación de Mitry-Claye con la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard a través de los municipios de Juilly y Thieux cada 30 minutos.
La línea dará servicio a la estación de Thieux Nantouillet.
La solución para los viajes fuera de hora punta y los sábados gracias a Goële TàD
El distrito de Beaumarchais en Othis estará servido por la TàD goële (Z1 y Z2)
De lunes a viernes, se ofrecen 2 salidas por la tarde desde la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard a las 20:52 y 21:49 para llegar a Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard y Rouvres.
Para reservarlo, es muy sencillo:
Vete a:
· La aplicación de IDFM T&D
· en la web tad.iledefrance-mobilites.fr
· por teléfono al 09 70 80 96 63 de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes.
Llega más fácilmente a la estación de Meaux gracias al refuerzo de la oferta durante el día y por la tarde gracias a la línea 704
A partir del 28 de agosto de 2023, la línea 704 permitirá llegar a la estación de Meaux. Autobuses anteriores, posteriores y más frecuentes para una conexión con la línea P. Con un autobús cada 20 minutos durante la hora punta, de lunes a viernes.
Las excursiones escolares en la línea 704 se convierten en la línea 714.
Una línea escolar 714 para atender las escuelas de Saint-Soupplets y Meaux
A partir del 4 de septiembre de 2023, la línea escolar 714 dará servicio a los colegios de Meaux (Lycée Bossuet, Lycée Pierre de Coubertin, Lycée Jean-Vilar), el Collège Nicolas Tronchon en Saint-Soupplets y el Collège Henri IV.
A partir del 11 de septiembre de 2023, la línea 714A dará servicio a nuevas paradas en el municipio de Saint-Soupplets.