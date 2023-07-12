Mejora del enlace entre las estaciones del Louvres y Roissypole con la línea 702

A partir del 28 de agosto de 2023, nuevos horarios y frecuencias facilitarán las conexiones con el RER D en la estación de Louvres y el RER B en la estación de Roissypole.

El distrito de Rond-point de l'Etang está servido por la línea 711 durante la hora punta.