Noticias similares

Un nuevo acceso al aeropuerto París - Charles de Gaulle en solo 1 hora desde Argenteuil vía la estación Saint-Denis Pleyel.

La llegada de la línea exprés 9517 permitirá llegar al aeropuerto París - Charles de Gaulle (Roissypôle) en conexión con el RER B:

A solo 1 hora de la estación de Argenteuil, en conexión con el tren J

En 45 minutos desde Saint-Denis, en conexión con el RER B y D y los metros 13 y 14

La línea 9517 operará todos los días de lunes a domingo de 5:10 a.m. a 00:30 a.m.: