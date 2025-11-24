Noticias similares

Un nuevo acceso al aeropuerto París - Charles de Gaulle en solo 1 hora desde Argenteuil vía la estación Saint-Denis Pleyel.
La llegada de la línea exprés 9517 permitirá llegar al aeropuerto París - Charles de Gaulle (Roissypôle) en conexión con el RER B:
- A solo 1 hora de la estación de Argenteuil, en conexión con el tren J
- En 45 minutos desde Saint-Denis, en conexión con el RER B y D y los metros 13 y 14
La línea 9517 operará todos los días de lunes a domingo de 5:10 a.m. a 00:30 a.m.:
- De lunes a viernes, con un autobús cada 15 minutos de 6 a 9 a.m. y de 15:30 a 19:00, y cada 30 minutos el resto del día
- Los fines de semana, con un autobús cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos por la tarde
Líneas exprés: autocares modernos para viajes agradables
La flota de la línea 9517 está compuesta íntegramente por vehículos nuevos que funcionan con biometano, accesibles para personas con movilidad reducida. Los autocares están equipados con aire acondicionado y puertos USB que permiten viajar cómodamente.
Tus viajes con la línea 9517 no solo estarán marcados por la velocidad característica de las líneas exprés, sino también por el ahorro de tiempo libre que ofrecen: viaja sin el estrés de conducir y transforma el tiempo de viaje en un tiempo de trabajo o relajación.
Con la línea Express 9517, ¡dirígete al aeropuerto Roissy - Charles de Gaulle!
¡Llegar al aeropuerto desde Argenteuil, Saint-Denis, Pleyel o París nunca ha sido tan fácil!
Todos los vehículos están equipados con compartimentos para equipaje y carga, de modo que puedes elegir tomar el autobús al aeropuerto. ¡Elegir el 9517 significa elegir comodidad, rapidez y economía! Es gratis si tienes un pase Navigo, 1,64 € con el Navigo Liberté + Pass, 2,05 € con el Navigo Easy Pass, y 2,55 € si eliges el billete CB o SMS.
Para completar la oferta de autobuses hacia el aeropuerto París Roissy – Charles de Gaulle, Transdev Express Roissy también operará las líneas 350 y 351, históricamente operadas por la RATP, a partir del 1 de marzo.