Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en el territorio del Pays Briard
¿Por qué cambia el número de líneas?
La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.
Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.
¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio del Pays Briard, todas las líneas de autobús comenzarán ahora con la 31.
Siempre que es posible, el número antiguo se ha tomado lo mejor posible para facilitar el cambio (por ejemplo, 01 pasa a ser 3101, etc.).
Finalmente, los números de las líneas Express comienzan con el número de su departamento (Express 16 pasa a ser la línea 7716).
¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?
Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.
Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.
La antigua línea 11 se sustituye por tres nuevas líneas, para mayor legibilidad:
- Línea 3111: permitirá el enlace a la estación Gretz-Armainvilliers para los distritos situados al sur de la estación
- Línea 3112 : llegará a las estaciones Gretz-Armainvilliers y Tournan-en-Brie y dará servicio al centro de la ciudad de Gretz-Armainvilliers y al distrito Vieux Moulin
- Línea 3113 : esta línea dará servicio al parque empresarial Gilbert PILLET en Gretz-Armainvilliers
Líneas de transporte bajo demanda mejor adaptadas a las necesidades de movilidad de los pasajeros
El servicio actual a los municipios de Gretz-Armainvilliers y Tournan-en-Brie durante las horas poco valle se realiza mediante un sistema de transporte de respuesta a la demanda en "líneas virtuales", es decir, cubriendo las rutas de las líneas 11 en Gretz-Armainvilliers y 7 en Tournan-en-Brie con horarios fijos. A partir del 17 de febrero de 2025, el servicio evolucionará con la creación de una única zona de Transporte Responsivo a la Demanda, que sirve a ambos municipios.
El servicio permanece disponible entre las 9:00 y las 17:00.
La gran diferencia: el trayecto es posible entre cualquier parada de las líneas actuales 7 y 11 y uno de los siguientes generadores: estación Tournan-en-Brie, estación Gretz-Armainvilliers, clínica Tournan, Gretz y Tournan ZA También será posible viajar entre estos generadores.
¿Cuáles son las ventajas de un DRT zonal?
El DRT zonal permite una mayor libertad temporal para la reserva: los clientes ya no están obligados a viajar según los horarios de una línea virtual. Así, se facilitará el viaje durante las horas poco valo.
Para encontrar la información de todas tus líneas:
Página web: Île-de-France Mobilités www.iledefrance-mobilites.fr y aplicación móvil
Para calcular tu ruta: > Busca > Indicaciones
> Cómo moverse > Horarios > Seleccione una línea
Para seguir las noticias locales (solo en la web):
Noticias > Paga a Briard
En Twitter: @PaysBriard_IDFM
Por teléfono al 01 80 97 93 41