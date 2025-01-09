Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en el territorio del Pays Briard

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio del Pays Briard, todas las líneas de autobús comenzarán ahora con la 31.

Siempre que es posible, el número antiguo se ha tomado lo mejor posible para facilitar el cambio (por ejemplo, 01 pasa a ser 3101, etc.).

Finalmente, los números de las líneas Express comienzan con el número de su departamento (Express 16 pasa a ser la línea 7716).

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.