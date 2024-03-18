Noticias similares

El 22 de abril, viajabas con Demand-Responsive Transport, tus hábitos están cambiando

Descubre el nuevo servicio de autobús nocturno, sin reserva previa.

¿Viajabas con el TàD? ¡Tus hábitos están cambiando!

¡Nuevos hábitos durante el día!

Toma las colas habituales para llegar a:

  • En el mercado de Lagny-sur-Marne : líneas 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
  • En el mercado de Magny-le-Hongre : línea 2234.
  • En la Île de Loisirs de Jablines - Annet : línea 2263.
  • En el Grand Hôpital de l'Est Francilien : líneas 2220, 2222, 2228, 2292.

… Y la oferta adicional

  • Refuerzo de las líneas 2221, 2226, 2263 y 2291, con salidas adicionales

Nuevos: 4 autobuses nocturnos

Por la tarde, de lunes a sábado, tus autobuses nocturnos toman el relevo y te esperan por:

  • Estación Lagny – Thorigny de 21:30 a medianoche, cada 30 minutos
    Servicio a     todas las paradas de los municipios de Carnetin, Dampmart, Pomponne y Thorigny-sur-Marne

Para acceder a toda la información sobre tu autobús vespertino Lagny-Thorigny

  • Estación Bussy-Saint-Georges de 21:00 a medianoche, cada 30 minutos
    Servicio a     todas las paradas de los municipios de Ferrières-en-Brie y Pontcarré. También da servicio a las paradas al sur del RER A en Bussy-Saint-Georges

Para acceder a toda la información sobre tu autobús nocturno Bussy-Saint-Georges

  • Estación de tren de Val d'Europe de 21:00 a 23:15, cada 45 minutos
    Servicio a     todas las paradas en los municipios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte y Villeneuve-Saint-Denis

Para acceder a toda la información sobre tu autobús nocturno en el Val d'Europe

  • Estación de tren Marne-la-Vallée Chessy de 21:00 a 23:00, cada 30 minutos
    Servicio a     todas las paradas de los municipios de Chalifert, Coupvray, Jablines y Lesches

Para acceder a toda la información sobre tu autobús nocturno Marne-la-Vallée Chessy

Consulta el folleto informativo

