Noticias similares

¿Viajabas con el TàD? ¡Tus hábitos están cambiando!
¡Nuevos hábitos durante el día!
Toma las colas habituales para llegar a:
- En el mercado de Lagny-sur-Marne : líneas 2220, 2221, 2223, 2225, 2226, 2253, 2254.
- En el mercado de Magny-le-Hongre : línea 2234.
- En la Île de Loisirs de Jablines - Annet : línea 2263.
- En el Grand Hôpital de l'Est Francilien : líneas 2220, 2222, 2228, 2292.
… Y la oferta adicional
- Refuerzo de las líneas 2221, 2226, 2263 y 2291, con salidas adicionales
Nuevos: 4 autobuses nocturnos
Por la tarde, de lunes a sábado, tus autobuses nocturnos toman el relevo y te esperan por:
- Estación Lagny – Thorigny de 21:30 a medianoche, cada 30 minutos
Servicio a todas las paradas de los municipios de Carnetin, Dampmart, Pomponne y Thorigny-sur-Marne
- Estación Bussy-Saint-Georges de 21:00 a medianoche, cada 30 minutos
Servicio a todas las paradas de los municipios de Ferrières-en-Brie y Pontcarré. También da servicio a las paradas al sur del RER A en Bussy-Saint-Georges
- Estación de tren de Val d'Europe de 21:00 a 23:15, cada 45 minutos
Servicio a todas las paradas en los municipios de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte y Villeneuve-Saint-Denis
- Estación de tren Marne-la-Vallée Chessy de 21:00 a 23:00, cada 30 minutos
Servicio a todas las paradas de los municipios de Chalifert, Coupvray, Jablines y Lesches