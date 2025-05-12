Noticias similares

El autobús nocturno que te conecta con París por la noche

Viaja con inteligencia con la línea N123 que te lleva desde la estación de Arpajon hasta Paris Châtelet, con total tranquilidad durante la noche.

Mapa de la línea N123

¡Buenas noticias para los viajeros nocturnos!

Ya sea que salgas tarde, empieces el día muy temprano o simplemente busques una forma cómoda de llegar a la capital, el autobús nocturno N123 es para ti.

  • Salidas regulares cada hora a partir de las 23:40 – ¡No pierdas tus trenes, vuelos ni las tardes parisinas!
  • Ecológica y económica – Más barata que un taxi, más ecológica que el coche.
  • Ideal para trabajadores nocturnos, noctámbulos o viajeros madrugadores.
  • 18 paradas convenientes en el territorio y en el corazón de París.

Con el autobús nocturno N123, obtienes una solución fiable y flexible para tus desplazamientos nocturnos.


¡Simplifica tus viajes nocturnos y llega a París con total tranquilidad!

Aquí encontrarás toda la información sobre la línea N123

También puedes encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona en nuestra cuenta X (antes Twitter): @CoeurEs_IDFM

