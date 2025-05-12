Noticias similares

¡Buenas noticias para los viajeros nocturnos!
Ya sea que salgas tarde, empieces el día muy temprano o simplemente busques una forma cómoda de llegar a la capital, el autobús nocturno N123 es para ti.
- Salidas regulares cada hora a partir de las 23:40 – ¡No pierdas tus trenes, vuelos ni las tardes parisinas!
- Ecológica y económica – Más barata que un taxi, más ecológica que el coche.
- Ideal para trabajadores nocturnos, noctámbulos o viajeros madrugadores.
- 18 paradas convenientes en el territorio y en el corazón de París.
Con el autobús nocturno N123, obtienes una solución fiable y flexible para tus desplazamientos nocturnos.
¡Simplifica tus viajes nocturnos y llega a París con total tranquilidad!
También puedes encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona en nuestra cuenta X (antes Twitter): @CoeurEs_IDFM