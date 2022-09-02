¿Lo sabías? ¡Puedes comprar y recargar tu entrada cerca de ti!

Publicado el

Lectura 1 min

Pases Navigo, ImagineR, Navigo Easy... Ven a comprar o recargar tu Navigo en las tiendas locales autorizadas.

Tu red de autobuses Argenteuil Boucles de Seine te ofrece una red de concesionarios que venden y recargan pases Navigo (excluyendo las suscripciones anuales).

Esta red local te permite comprar o cargar tu pase sin tener que esperar en las colas de agencias, máquinas expendedoras o taquillas en horas punta.

Tiendas locales en Argenteuil Boucles de Seine

  • TABAGALLIA
    Centre Commercial     Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson
  • TABACO DEL AYUNTAMIENTO
    20 Rue Gambetta, 78800 Houilles
  • CHATOU TABACO
    5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou
  • LA CIVETTE DE CROISSY TOBACCO
    16T Boulevard Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine

También puedes comprar o recargar tu entrada en las siguientes oficinas de ventas:

  • Estación de autobuses de Argenteuil
  • Estación de autobuses de Sartrouville
  • Estación Saint-Germain-en-Laye (RER)

Encuentra todos los puntos de venta en Île-de-France en : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente

Noticias similares