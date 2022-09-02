Noticias similares

Tu red de autobuses Argenteuil Boucles de Seine te ofrece una red de concesionarios que venden y recargan pases Navigo (excluyendo las suscripciones anuales).
Esta red local te permite comprar o cargar tu pase sin tener que esperar en las colas de agencias, máquinas expendedoras o taquillas en horas punta.
Tiendas locales en Argenteuil Boucles de Seine
- TABAGALLIA
Centre Commercial Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson
- TABACO DEL AYUNTAMIENTO
20 Rue Gambetta, 78800 Houilles
- CHATOU TABACO
5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou
- LA CIVETTE DE CROISSY TOBACCO
16T Boulevard Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine
También puedes comprar o recargar tu entrada en las siguientes oficinas de ventas:
- Estación de autobuses de Argenteuil
- Estación de autobuses de Sartrouville
- Estación Saint-Germain-en-Laye (RER)
Encuentra todos los puntos de venta en Île-de-France en : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente