Noticias similares

Tu red de autobuses Argenteuil Boucles de Seine te ofrece una red de concesionarios que venden y recargan pases Navigo (excluyendo las suscripciones anuales).

Esta red local te permite comprar o cargar tu pase sin tener que esperar en las colas de agencias, máquinas expendedoras o taquillas en horas punta.

Tiendas locales en Argenteuil Boucles de Seine

TABAGALLIA

Centre Commercial Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson

Carrefour, 280 Avenue Gabriel Péri, 78360 Montesson TABACO DEL AYUNTAMIENTO

20 Rue Gambetta, 78800 Houilles

20 Rue Gambetta, 78800 Houilles CHATOU TABACO

5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou

5 Rue Auguste Renoir 78400 Chatou LA CIVETTE DE CROISSY TOBACCO

16T Boulevard Fernand Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine

También puedes comprar o recargar tu entrada en las siguientes oficinas de ventas:

Estación de autobuses de Argenteuil

Estación de autobuses de Sartrouville

Estación Saint-Germain-en-Laye (RER)

Encuentra todos los puntos de venta en Île-de-France en : https://www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/points-de-vente