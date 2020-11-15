Noticias similares

El SMS Ticket, tu mejor aliado en tiempos de crisis sanitaria

1 SMS = 1 billete

Condiciones para la compra de un billete SMS

Al comprar tu billete por SMS, envía un SMS a TDV al 93100

  • 2 € + posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados (precio del billete se debita de tu factura telefónica)
  • Válido por 1 hora sin transferencia
  • Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free

Ahora puedes comprar un billete antes de un viaje por SMS (solo con suscriptores BOUYGUES, ORANGE, SFR y GRATIS).

Es muy sencillo: envía TDV al 93100.

Recibirás tu billete desmaterializado por SMS.

1. ¿Cuál es el coste?

2 euros + posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado.

2. ¿Cuánto dura la entrada?

1 hora sin traslados.

3. ¿Cuáles son las condiciones?

Ten un smartphone con Orange, SFR, Bouygues o suscripción gratuita.

Que tengáis buen viaje con nuestras líneas.

