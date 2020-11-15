Noticias similares

Al comprar tu billete por SMS, envía un SMS a TDV al 93100
- 2 € + posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados (precio del billete se debita de tu factura telefónica)
- Válido por 1 hora sin transferencia
- Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free
Ahora puedes comprar un billete antes de un viaje por SMS (solo con suscriptores BOUYGUES, ORANGE, SFR y GRATIS).
Es muy sencillo: envía TDV al 93100.
Recibirás tu billete desmaterializado por SMS.
1. ¿Cuál es el coste?
2 euros + posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado.
2. ¿Cuánto dura la entrada?
1 hora sin traslados.
3. ¿Cuáles son las condiciones?
Ten un smartphone con Orange, SFR, Bouygues o suscripción gratuita.
Que tengáis buen viaje con nuestras líneas.