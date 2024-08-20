Noticias similares

¡Las horas de vuelta al cole están disponibles!

¡Todos vuestros horarios para el inicio del curso 2024 están aquí!

A continuación encontrarás todos los horarios de tus líneas válidos desde el 2 de septiembre de 2024.

Tenga en cuenta que durante los Juegos Paralímpicos de París 2024, el servicio de la línea 46 se modifica del 09/02/2024 al 09/08/2024.

Horario línea 46 desde el 09/02/2024 hasta el 09/08/2024 solo

Horario: línea 46

Horario línea 3301 desde el 2 de septiembre de 2024

Horario: línea 3302 desde el 2 de septiembre de 2024

Horario: línea 3303 desde el 2 de septiembre de 2024

Horario: línea 3304 a partir del 2 de septiembre de 2024

Horario línea 3305 desde el 2 de septiembre de 2024

Horario: línea 3306 desde el 2 de septiembre de 2024

Horario línea 3307 a partir del 2 de septiembre de 2024

Horario: línea 3308 desde el 2 de septiembre de 2024

Horario de la línea 3310 a partir del 2 de septiembre de 2024

Horario de la línea 3311 a partir del 2 de septiembre de 2024

Horario: línea 3315 a partir del 2 de septiembre de 2024

Horario: línea 3319 a partir del 2 de septiembre de 2024

