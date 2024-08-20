Noticias similares

A continuación encontrarás todos los horarios de tus líneas válidos desde el 2 de septiembre de 2024.
Tenga en cuenta que durante los Juegos Paralímpicos de París 2024, el servicio de la línea 46 se modifica del 09/02/2024 al 09/08/2024.
¡Las horas de vuelta al cole están disponibles!
¡Todos vuestros horarios para el inicio del curso 2024 están aquí!
