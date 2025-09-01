Noticias similares

Nunca habías estado tan bien conectado. Conexiones los 7 días de la semana con estaciones de tren y centros de negocios

La línea 4501 conecta la localidad de Sainte-Geneviève-des-Bois con la estación Massy-Palaiseau (RER B y C, trenes V y TGV), pasando por Longjumeau y sus alrededores. En particular, sirve a:
- El Hospital Longjumeau,
- El ZAC de la Croix-Blanche y el parque empresarial Champarts en Chilly-Mazarin,
- Estación Épinay-sur-Orge (tranvía T12 y RER C).
La línea 4504 conecta la estación de autopista Briis-sous-Forges con la estación Évry-Courcouronnes (RER D), facilitando el acceso a la red de Île-de-France y a uno de los centros de empleo más dinámicos de Essonne, sirviendo, entre otras cosas:
- Las estaciones de Arpajon y Brétigny-sur-Orge (RER C),
- La Universidad de Évry París-Saclay,
- La ZAC de la Croix-Blanche.
Con las líneas 4501 y 4504, tus viajes se vuelven más sencillos, rápidos y perfectamente conectados con los principales lugares de vida y actividad de la zona.