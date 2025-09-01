Noticias similares

Con las líneas 4501 y 4504, conexiones cómodas con estaciones de tren y parques empresariales

Con las líneas 4501 y 4504, se benefician de conexiones directas a los principales centros de movilidad de la región, con un servicio disponible los 7 días de la semana, incluidos los días festivos.

¡Nunca habías estado tan bien conectado con las líneas 4501 y 4504!

Évry-Courcouronnes y Massy - Palaiseau, pasando por el hospital Longjumeau y la universidad Évry Paris-Salay. PARA SABER TODO SOBRE TUS LÍNEAS: La app Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Desplazarse @CoeurEs_IDFM. Logotipos: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités

La línea 4501 conecta la localidad de Sainte-Geneviève-des-Bois con la estación Massy-Palaiseau (RER B y C, trenes V y TGV), pasando por Longjumeau y sus alrededores. En particular, sirve a:

  • El Hospital Longjumeau,
  • El ZAC de la Croix-Blanche y el parque empresarial Champarts en Chilly-Mazarin,
  • Estación Épinay-sur-Orge (tranvía T12 y RER C).
La línea 4504 conecta la estación de autopista Briis-sous-Forges con la estación Évry-Courcouronnes (RER D), facilitando el acceso a la red de Île-de-France y a uno de los centros de empleo más dinámicos de Essonne, sirviendo, entre otras cosas:

  • Las estaciones de Arpajon y Brétigny-sur-Orge (RER C),
  • La Universidad de Évry París-Saclay,
  • La ZAC de la Croix-Blanche.
Con las líneas 4501 y 4504, tus viajes se vuelven más sencillos, rápidos y perfectamente conectados con los principales lugares de vida y actividad de la zona.

