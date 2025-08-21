Noticias similares

El Sindicato de Transporte Público y Ferroviario (UTPF), la Fundación Carcept Prev y OPCO Mobilités están lanzando una campaña nacional para luchar contra la incivilidad y la agresión hacia los empleados del transporte público.

Ante el aumento del comportamiento agresivo, el objetivo es recordar a la gente la importancia del respeto hacia los conductores, controladores y agentes de campo, que garantizan la movilidad de millones de pasajeros cada día.

Desplegada por toda Francia (vallas publicitarias, pantallas digitales, redes sociales), la campaña va acompañada de una guía de buenas prácticas para las redes de transporte con el fin de prevenir y gestionar mejor situaciones de tensión.

Se subraya un mensaje sencillo: en el transporte, el respeto siempre debe llegar a bordo.