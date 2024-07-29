Noticias similares

Estas nuevas líneas ofrecen un mejor servicio con más paradas para facilitar el viaje a la escuela y a todo el territorio.
Nueva línea, nuevo abono de temporada
Para los estudiantes de secundaria, el paquete Imagine R School sustituye a la tarjeta Scol'R. Por 382,40 € al año, podrán ir al instituto... ¡y por todas partes de Île-de-France tantas veces como quieran! Para todos los demás viajeros, sean ocasionales o habituales, también se aceptan los billetes de transporte habituales.
Horarios adaptados al instituto
De lunes a viernes, los horarios de la mañana, última hora de la tarde y miércoles por la tarde corresponden al horario de clases y actividades extraescolares.
¡Que tengáis un buen viaje con vuestras nuevas rutas!