Noticias similares

Lycée Evariste Galois: Tu circuito escolar se convierte en una línea regular

A partir del 2 de septiembre de 2024, 4 nuevas líneas regulares reemplazarán las rutas escolares desde Maisons-Laffitte y Le Mesnil-le-Roi.

Estas nuevas líneas ofrecen un mejor servicio con más paradas para facilitar el viaje a la escuela y a todo el territorio.

Mapa de las nuevas líneas

Nueva línea, nuevo abono de temporada 

Para los estudiantes de secundaria, el paquete Imagine R School sustituye a la tarjeta Scol'R. Por 382,40 € al año, podrán ir al instituto... ¡y por todas partes de Île-de-France tantas veces como quieran! Para todos los demás viajeros, sean ocasionales o habituales, también se aceptan los billetes de transporte habituales.

Horarios adaptados al instituto 

De lunes a viernes, los horarios de la mañana, última hora de la tarde y miércoles por la tarde corresponden al horario de clases y actividades extraescolares.

¡Que tengáis un buen viaje con vuestras nuevas rutas! 

