Noticias similares

- Miércoles Ahora está programada una nueva carrera desde el Lycée Évariste Galois: 17:50 h.
- Los miércoles
Se retira el doblaje del Collège Colette / Lycée Évariste Galois a las 12:50 p.m.
- Miércoles
La carrera que comienza en Collège Colette / Lycée Évariste Galois a las 10:40 se pospone hasta las 11:40
La carrera que comienza en Collège Colette / Lycée Évariste Galois a la 13:40 queda cancelada. Ahora se programan 4 nuevas carreras desde Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 14:50, 15:50, 16:50 y 17:50
- Sábado
La carrera, que comienza en el Boulevard de Bezons a las 7:50 de la mañana, se adelanta a las 7:40
La carrera desde Collège Colette / Lycée Évariste Galois a las 11:45 se adelanta a las 10:40