Noticias similares

Desde el 6 de marzo de 2023, ¡el servicio al Lycée Evariste Galois y al Collège Colette está cambiando!

Desde el 6 de marzo de 2023, para garantizar un mejor servicio y adaptarse mejor a la organización de las clases en el Lycée Évariste Galois y el Collège Colette, los horarios de tus líneas S2, S7, 502 y 503 están cambiando.

  • Miércoles Ahora está programada una nueva carrera desde el Lycée Évariste Galois: 17:50 h.
  • Los miércoles
    Se retira el doblaje del Collège Colette / Lycée Évariste Galois a las 12:50 p.m.
  • Miércoles
    La carrera que comienza en Collège Colette / Lycée Évariste Galois a las 10:40 se pospone hasta las 11:40
    La carrera que comienza en Collège Colette / Lycée Évariste Galois a la 13:40 queda cancelada. Ahora se programan 4 nuevas carreras desde Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 14:50, 15:50, 16:50 y 17:50
  • Sábado
    La carrera, que comienza en el Boulevard de Bezons a las 7:50 de la mañana, se adelanta a las 7:40
    La carrera desde Collège Colette / Lycée Évariste Galois a las 11:45 se adelanta a las 10:40

